Kahvaltıları bir şölene dönüştürecek ev yapımı enfes çikolatalı fındık kreması tarifi

Her koşulda enfes tadı ve eşsiz kokusuyla kalpleri yumuşatan çikolatalı fındık kremasını gönül rahatlığıyla tüketmek elbette en doğal hakkınız. Hiçbir katkı maddesi olmadan çikolatalı fındık kremasını evinizde birkaç malzeme yardımıyla güvenle elde edebilirsiniz. Olmazsa olmaz fındık ile çikolata, kakao, pudra şekeri, vanilya ve fındık yağını buluşturarak alıştığınız yiyeceği evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. O halde karşınızda kimi zaman bir dilim ekmekle kimi zaman kavanozdan kaşık kaşık yenen efsane bir tadın ev yapımı tarifi: Çikolatalı fındık kreması

ÇİKOLATALI FINDIK KREMASI TARİFİ

MALZEMELER

150 gram fındık

175 gram sütlü çikolata

175 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

1 çubuk vanilya

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

150 gram fındık içini yaklaşık 10 dakika boyunca fırında veya tavada karıştırarak kavurun.

Bütün çikolataları benmari usulü ile eritin.

Bunun için tencereye su koyun ve suya temas etmeyecek şekilde içi çikolata dolu bir kaseyi tencerenin üzerine koyun. Tencereyi ocağın üzerinde çikolatalar eriyince kadar bekletin.

Fırında kavrulan fındıkları fırından çıkarın.

Fındıkların ince kabukları varsa soyun.

Soyma işlemini yaparken acele edin, fındıkların sıcak kalmasına dikkat edin. Fındıkların kabuklarını bir bez yardımıyla pratik bir şekilde ve ellerinizi yakmadan soyabilirsiniz.

Kabuksuz hale getirdiğiniz fındıkları, yağını açığa çıkarması için sıcakken bir mutfak robotundan geçirin.

Bir süre daha fındıkları toz hale gelinceye kadar robotta çekmeye devam edin.

Toz haline gelen fındık içini pürüzsüz ve kremsi bir hal alıncaya kadar çekmeye devam edin.

Ardından henüz sıcak olan kremsi fındık içine 2 çorba kaşığı pudra şekerini ilave edin.

Üzerine de 1 çorba kaşığı kakao ve vanilya çubuğundaki çekirdekleri ekleyin.

Sonradan donmaması ve kremsi dokusunu koruması için karışımın içine 2 çorba kaşığı sıvı yağı koyun.

Karışımı bir kez daha robottan geçirin.

Son olarak benmari usulü erittiğiniz çikolataları da karışıma ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.

Hazırladığınız ev yapımı çikolatalı fındık kremasını afiyetle tüketebilirsiniz.



