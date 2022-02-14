Kahvaltıları şenlendirin: Çikolatalı balon pişi tarifi

Kahvaltıların en güzel lezzetlerinden biri olan pişileri çikolatayla birleştirme fikri sizce de harika değil mi? Kahvaltının son lokmalarını tatlı birer atıştırmalıkla bitirmeyi sevenlerin de favori kahvaltılığı arasına girebilecek çikolatalı balon pişi tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz... Yapımı biraz zahmetli gibi gözükse de tadına kesinlikle değecek bu müthiş tarifi mutlaka kaydetmenizi öneririz. Buyurun tarifimize!

KAHVALTILIK ÇİKOLATALI BALON PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

Yarım çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

200 gram kahvaltılık çikolata

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçeği yağı

ÜZERİ İÇİN

Hindistan cevizi

Tarçın

HAZIRLANIŞI