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Kahvaltıları şenlendirin: Çikolatalı balon pişi tarifi

14.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm ailenin bir sofra etrafında olduğu geleneksel pazar kahvaltılarının olmaz olmazları arasında yer alan pişi, çikolatayla sunulduğunda çocuklar için daha da cazip hale geliyor. Mis gibi çikolatayla puf puf kabaran pişileri birleştiren bu tarifi her pazar sabahı yapmak isteyeceksiniz!

Kahvaltıları şenlendirin: Çikolatalı balon pişi tarifi

Kahvaltıların en güzel lezzetlerinden biri olan pişileri çikolatayla birleştirme fikri sizce de harika değil mi? Kahvaltının son lokmalarını tatlı birer atıştırmalıkla bitirmeyi sevenlerin de favori kahvaltılığı arasına girebilecek çikolatalı balon pişi tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz... Yapımı biraz zahmetli gibi gözükse de tadına kesinlikle değecek bu müthiş tarifi mutlaka kaydetmenizi öneririz. Buyurun tarifimize!

KAHVALTILIK ÇİKOLATALI BALON PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un

  • 2 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 1 paket instant maya

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kahvaltılık çikolata

KIZARTMAK İÇİN

  • Ayçiçeği yağı

ÜZERİ İÇİN

  • Hindistan cevizi

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Genişçe bir yoğurma kabının içerisine unu eleyerek aktarın.

  • Elediğiniz unun ortasında bir çukur açın.

  • Oluşan boşluğa ılık su ve mayayı koyun.

  • Hafifçe karıştırarak çözmeye başladığınız mayanın üzerine toz şeker ekleyin.

  • Mayayı aktif hale getirdikten sonra beş dakika bekletin.

  • Yoğurma kabının kenarlarında kalan una tuz ekleyin.

  • Köpürmeye başlayan mayanın içerisine zeytinyağını da ekledikten sonra kenarlardan unu toparlayarak hamuru yoğurmaya başlayın.

  • Hamuru 10 dakika boyunca yoğurun ve mayalandırmaya bırakın. (Bu sırada kabuklanmaması ve kurumaması için streç filmle hamurun üstünü kapatabilirsiniz.)

  • Yarım saat kadar mayalanan hamurun havasını alın ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

  • Hafifçe elinizle açtığınız hamurun içerisine bir tatlı kaşığı veya 1 çay kaşığı kahvaltılık çikolata sürün.

  • Hamuru kapatıp yavaşça yuvarlayın. Tüm hamurlar için aynı işlemi sürdürün.

  • Çikolatayı sürdüğünüz hamurları iyi bir şekilde kapatmaya özen gösterin.

  • Geniş bir kızartma tavasını ocağın büyük gözüne alın ve ocağın altını yakın.

  • İçerisine ayçiçeği yağı koyup kızdırın.

  • Kızan yağın içerisine hazırladığınız hamurları dikkatlice bırakın.

  • Tüm hamurları altın sarısı bir renge kavuşana dek, arkalı önlü bir şekilde kızartın.

  • Kızaran hamurların fazla yağını kağıt havlu yardımıyla alın.

  • Kızaran balon pişilerin üzerine damak zevkinize göre tarçın ya da Hindistan cevizi serpiştirin.

  • Sıcak bir şekilde servis edin.
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Pişi Tarifi
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