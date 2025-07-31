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Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır"

Kilis’in geleneksel kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan zahter, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Kilis Belediyesi’nin girişimleriyle gerçekleştirilen bu tescil süreci, kentin kültürel mirasına sahip çıkma adına önemli bir adım oldu.

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır"

Kilis Belediyesi'nin başvurusuyla kahvaltılık zahter, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, tescillenen zahteri tadarken bu lezzetin Kilis'in kültürel mirası olduğunu vurguladı.

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır" 1

Başkan Bilecen, "Bu şehrin her değerine sahip çıkacağımıza söz vermiştik. Bugün de kahvaltılık Kilis zahterimize sahip çıktık. Kadim şehrimizin kadim lezzetlerinden biri olan zahterimize hayırlı olsun" dedi.

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır" 2

KAHVALTIDAN LÜKS SOFRALARA

Başkan Hakan Bilecen, "Kırık leblebi, karpuz ve kavun çekirdeği, menengiç, sumak, bulgur, beyaz ve kahverengi susam, kimyon, kekik, kişniş, toz kırmızı biber ve tuz gibi birçok doğal ürünün kavrulup toz haline getirilmesiyle hazırlanan kahvaltılık Kilis zahteri, genellikle zeytinyağı ve isteğe göre taze zahterle karıştırılarak ekmeğe basılarak tüketiliyor. Eskiden sadece kahvaltı sofralarında yer bulan zahter, günümüzde Antep fıstığı, ceviz ve fındık gibi malzemelerle zenginleştirilerek lüks restoranlarda da meze olarak sunuluyor" diye konuştu.

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır" 3

"MENÜLERDE 'KİLİS ZAHTERİ' YAZILMALI"

Başkan Bilecen "Bundan sonra lokanta ve restoran menülerinde bu ürün mutlaka ‘Kilis zahteri' olarak yazılmalı. Yazılmadığında bildirim yapın, biz düzelttiririz" ifadelerini kullandı.

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır" 4

"GEÇMİŞLE GELECEĞİ BULUŞTURAN GÜÇLÜ BİR MUTFAKTIR"

Başkan Bilecen ,"Kilis mutfağı Halep mutfağıyla özdeşleşmiş, geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır. Bu değerin tanıtımını yaparak Türkiye'ye duyurmak istiyoruz.''

Kahvaltılık Kilis zahteri Coğrafi işaret tescili aldı: "Geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir mutfaktır" 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zahter Kilis kahvaltı Coğrafi işaret
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