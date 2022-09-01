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Kahvaltıya hazır: İzmir boyoz tarifi! Boyoz nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

01.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’e ait olan çok çeşitli ve lezzetli yemekler bulunuyor. Özellikle kahvaltı kültürü oldukça geniş olan İzmir’in gevreği de boyozu da çok meşhur. Boyoz tüm ülkenin vazgeçilmez kahvaltı seçenekleri arasında yer edindi. Evde ‘Boyoz nasıl yapılır?’ diye düşünüyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Kahvaltıya hazır: İzmir boyoz tarifi! Boyoz nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Boyoz herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Çıtır çıtır olan boyoz kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Boyozu sürekli olarak dışarıdan alıyor ve evde yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Evde çok az malzemeyle hazırlayacağınız boyoz hem sizin hem de sevdikleriniz favori kahvaltılığı olacak.

BOYOZ TARİFİ

Malzemeler

500 gram un
1 tatlı kaşığı tuz
½ tatlı kaşığı toz şeker
¾ su bardağı ayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı)

Yapılışı

  • Elediğiniz unu derin bir karıştırma kabı ya da mutfak tezgahı üzerine alın.
  • Toz şeker ve tuz ilave ettiğiniz una azar azar ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. (500 gram un için yaklaşık 250 ml. ılık su)
  • 10-15 dakika kadar sürekli yoğurduğunuz hamurdan kulak memesi yumuşaklığından bir parça daha sert olacak bir hamur hazırlayın.
  • Üzerini streç filmle kapladığınız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletin.
  • Dinlenen hamuru rulo şeklinde açtıktan sonra ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri hazırlayın.
  • Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamur bezelerini oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletmeye devam edin.
  • Dinlenen hamurları merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açın. Üzerlerini ayçiçek yağıyla yağladığınız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildiğince ince bir hal alana kadar açın.
  • Yağlı hamurları açma işlemini mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yapmanız hamurları açma işlemini oldukça kolaylaştıracaktır.
  • Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını, zarf şeklinde katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.
  • Hazırladığınız yağlı hamur rulosunu oda sıcaklığında son kez 20 dakika kadar bekletin.
  • Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Fırın tepsisinin üzerini yağlı kağıtla kaplayın.
  • Dinlenen yağlı hamurdan 3-4 cm. büyüklüğünde hamur parçaları kesin.
  • Elinizde hafifçe yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına baş parmağınızla bastırdıktan sonra fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
  • Fırının orta katında üzerleri kızarana kadar pişirdiğiniz boyozları sıcak olarak bekletmeden servis edin.

AFİYET OLSUN!

BOYOZ YAPARKEN UYGULAYACAĞINIZ PÜF NOKTALAR

  • Unu eleyerek kullanırsanız hamur daha pürüzsüz ve lezzetli olur.
  • Hamurları mümkünse mermer bir tezgahta açın.
  • Vaktiniz varsa hazırladığınız hamur rulosunu parçalara ayırmadan önce 20-25 dakika dinlendirin.
  • Hamuru ne kadar ince açarsanız boyoz o kadar lezzetli olur. Bu aşamada hamurda yırtılma olursa dert etmeyin. Yeter ki incecik açılsın.
  • Bu sade boyoz tarifi. Dilerseniz açtığınız hamurların arasına ıspanak, kabak, pırasa gibi tuzlu iç harçlar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz tahin, marmelat veya çikolata kreması sürerek tatlı boyozlar da yapabilirsiniz.
  • Katlar arasına sürdüğünüz yağ miktarını kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Sıvı yağ kullanmak istemezseniz aralara tereyağ da sürebilirsiniz.

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