Kahve falında en çok görülen simgelerden biri olan göz, çoğu zaman fal sahibinin üzerinde hissettiği ağırlık veya nazar olarak yorumlanır. Genel olarak yakın çevrede bulunan kötü niyetli insanlar olduğu ve bu insanların fal sahibini etkileyebileceği düşünülür. Bu yüzden falında göz görülen kişi, nazara ve kötü enerjilere açık olabileceğinden dolayı yakın çevresine karşı daha dikkatli olmalıdır. Aynı zamanda kahve falında göz görmek, yıllardır görüşülmeyen dostlukların yeniden pekişeceğine de işaret eder. Diğer bir taraftan ise fal sahibinin iş hayatında yaşayacağı yükselmelerle de yorumlanır. Fal sahibi eğer doğru yolda ilerlerse, dikkati ve hırsı sayesinde iş hayatında istediği bütün başarıları yakalayacaktır. Kahve Falında Göz Göz Kabarcıklar Görmek Kahve falında göz göz kabarcıkların görülmesi, çoğu insanın inanmadığı ya da inanmak istemediği nazar olgusuna işaret eder. Yakın çevrede hem aile hem iş hayatında fal sahibini çekemeyen, başarılarını kıskanan, mutluluğuyla mutsuz olan çok fazla insan olabilir. Bu kişiler fal sahibini çekememekle kalmaz, aynı zamanda arkasından konuşup kişinin hayatına zarar verebilir.

Diğer bir taraftan kahve falında görülen göz göz kabarcıklar, yakın zamanda yaşanacak can sıkıcı olaylara da işaret eder. Bu tip olayların sürekli olarak tekrar etmemesi için fal sahibi etrafındaki herkesle samimi olmamaya ve herkese güvenmemeye özen göstermelidir. Kahve Falında Gözlük Görmek Falda görülen gözlük, olumlu biçimde yorumlanır. Görülen gözlük figürü, fal sahibinin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu desteğin de en kısa sürede geleceğini işaret eder. Fakat kahve falında görülen gözlük, tek başına yorumlaması güç bir figürdür. Bu desteğin maddi veya manevi olduğuna, gözlük ile beraber falda görülen diğer figürlerin de yardımıyla karar verilmesi gerekir. Falda görülen gözlük, fincanın kenar kısmına yakınsa beklenen desteğin yakın bir zamanda sonuçlanacağı, eğer figür fincanın dip kısmına yakınsa desteğin yakın zamanda gerçekleşmeyeceği şeklinde yorum yapılır. Kahve Falında Gözyaşı Görmek Gözyaşı, fal sahibine mutluluk getireceğine inanılan bir figürdür. Bazı yorumcular tarafından olumsuz olarak yorumlansa da kahve falında görülen gözyaşı, fal sahibinin dileğinin kabul olacağına ve bu yüzden mutlu olunacağına işaret eder. Falda görülen gözyaşı sembolü ile beraber fal sahibi dert ve sıkıntılarından arınacak, iş hayatında terfi alacak veya maaşı artacaktır.

Gözyaşı figürü, kahve falında genel olarak mutluluklara ve güzelliklere işaret eder. Falda bu sembolün görülmesi ile beraber kısa zaman içerisinde fal sahibi belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar huzurlu ve mutlu bir döneme girebilir. Kahve Falında Karagöz Görmek Kahve falında görülen karagöz dikkat anlamını taşır. Karagöz simgesi, yakın çevredeki kişilere karşı daha temkinli davranılması gerektiğine işaret eder. Eğer dikkat edilmez ise çevredeki insanlar ile fal sahibinin arasına soğuk rüzgarlar girebilir ve bu durum karşılıklı olarak iki tarafı da etkileyebilir. Çevreden gelen tepkiler ile fal sahibi kendini daha çok sıkıntıya sokabilir ve inatlaşma yoluna giderse daha çok üzülebilir. Sevilen insanlarla aranın bozulmaması ve dargınlık yaşanmaması için daha dikkatli ve temkinli davranılmalıdır. Kahve Falında Kartal Gözü Görmek Kahve falında kartal gözü görmek, ün ve şöhret anlamlarıyla genel olarak yorumlanır. Fal sahibi aile ortamında, iş ortamında veya sosyal ortamda gittikçe daha da öne çıkıp, dikkat çekmeye başlayan biri haline gelecektir. Etraftaki insanlar tarafından saygı duyulan, sözü dinlenilen bir rol model olma yolunda ilerleyecektir.

Kahve falında kartal gözü görülen fal sahibi eğer dert ve sıkıntılara sahip ise, bu ihtişamlı göz sembolü ile tüm sıkıntı ve dertlerden bir çırpıda kurutulup, refaha erecektir. Kahve Falında Fincanın Dibinde Kabarıklık Görmek Fincan dibinde görülen kabarıklıklar, iç sıkıntılara ve bazı problemlere işaret eder. Bu sıkıntılar fal sahibinin dışında ikinci bir kişi ile alakalı da olabilir. Eğer fincan dibinde oluşan kabarıklıklar çok yoğun şekildeyse, yaşanan olaylara karşı fazla endişe duyulduğuna işaret eder. Bazı şeyleri bu kadar fazla kafaya takmak ruh sağlığı açısından iyi değildir. Fal sahibi bu yüzden biraz daha soğukkanlı davranmalı ve iç sesini dinleyip huzurunun bozulmaması için sakin kalmalıdır. Kahve Falında Çift Göz Görmek Kahve falında görülen çift göz daha çok etrafta bulunan, iyi niyetli olmayan yakın bir arkadaşa yorumlanmaktadır. Bu arkadaş sürekli fal sahibinin arkasından iş çevirmeye kalkışmaktadır. Fal sahibi normal yaşantısında sinirli ve biraz agresif bir yapıya sahip ise, yaşanan durumlar karşısında daha sakin kalmalı, kendini üzecek olayların içerisinde bulunmamaya özen göstermelidir.

Kahve Falında Üç Göz Görmek Falda görülen göz sembolleri falın bütünlüğüne ve gözlerin bir arada mı uzakta mı bulunduğuna göre farklı şekillerde yorumlanır. Eğer üç göz bir arada görülüyorsa, bu durum hane halkı içerisinde bazı tartışmalar yaşanacağına işaret eder. Eğer fal sahibi ailesiyle değil de tek başına yaşıyorsa, bu durumda fal arkadaş ortamında yaşanacak olumsuz gelişmelere yorulabilir. Gözler birbirinden ayrı halde, hatta birbirlerine çok uzak olarak fincanda bulunuyor ise, bu durum yakın zamandaki seyahat planlarının fal sahibinin hayatına yeni güzellikler katacağı şeklinde yorumlanır. Kahve Falında Dört Göz Görmek Kahve falında dört gözün görülmesi, daha çok nazara hatta kıskançlıklara işaret eder. Fal sahibinin yakın çevresinde yer alan dört kişinin, fal sahibinin hayatına çok fazla özendiği şeklinde yorumlanır. Bu insanlar fal sahibine çok fazla nazar değdirebilir ve hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Nazardan dolayı eğer fal sahibi üzerinde çok fazla ağırlık hisseder ise, dua okutabilir ya da kurşun döktürme yolunu tercih edebilir.