Kahve ile ilgili sözler: Özlü, kısa kahve sözleri ve atasözleri

Kokusu, tadı, gelenekleri ile kahve dünya mutfaklarında kendine yer edinmiş, Türkiye’de de bir kültürün parçası haline gelmiş bir içecektir. Buna bağlı olarak Türkiye’de de kahve ile ilgili sözler dile getirilmiş, kahvenin yaşama ve kültür dünyamıza olan etkilerini yansıtan sözler söylenmiştir. Biz de sizin için bu sözlerden ve kahve ile ilgili atasözlerinden oluşan bir liste hazırladık. KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER Kahve hatıraların kapısını açar tutkular her yudumda titretir yüreği hafızada ki sohbetin detayları sorgulanır her detayda keşkeler yankılanır. Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine, ve arkadaşın sohbetine içilir. Sade kahve yalnızlığı, sessizliği sever, orta kahve kendi halindeliği sever, şekerli kahve aksiyon ve hareketi sever. Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır. Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman) Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku. Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger) Ben çay demlenmeyen, Türk Kahvesi yerine neskafe içilen eve ev demem... Ne hissedersen onu yaşarsın bir fincan kahvenin içinde. Kâh anıları yaşatır bazen, kâh dostluğu. Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır. Sevgiliyle karşılıklı içilen kahvenin keyfi hiçbir şeyde yok. "Kırk yılın hatrına bir ömür seninim." der gibi. Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değiI bir ömür sende kaIayım. (Ümit Ziya AItı) Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir. Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında. Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese) En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve... ”Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve.” (Hanifi Kara) Kahvenin kahve olabilmesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı olması gerekir. Hem başlangıç hem de bitişdir. Güne kahve ile başlar, kahve ile bitiririm. Kimi zaman bir acı kahve 40 yıllık hatırayı başlatır kimi zaman 40 yıllık acıyı bitirir. İçimize işleyen sıcaklığı, damaklardaki şenliği, baş döndüren kokusu vazgeçilmez… Yalnızlığa en güzel eşlik eden arkadaştır. Soğuk gecelerin manzarasıdır. Sohbetlerin bahanesidir. Hatta yalnızlığın ile buluştuğu zaman efkarlandırabilir. Yaptığın her işe zevk, heyecan katan şeydir kahve. KISA KAHVE SÖZLERİ Kahve kendiliğinden bir dildir. Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister. Şekersiz bir fincan Türk kahvesinin verdiği huzura aşığım. “Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot) Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir. Kahveli kötü bir gün, kahvesiz iyi bir güne yeğdir. Kahve şart çünkü öfke kontrolü zor. Yeteri kadar kahve ile yetişkin gibi davranabilirim. Kahve her zaman iyi bir fikirdir. Kahveden alınan o ilk yudum ruhuna dokunur ya... Gerçek prens öpücük değil kahve getirir. Kahve hayatın benzinidir. Kahve modern dünyanın en popüler içeceğidir. (Thomas Jefferson) İnsanlık kahve ile çalışır. Biraz yalnız kalmak ve içini dinlemek istiyorsan otur bir kahve iç. “Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.” (David Lynch) Tek başına kahve fincanı, aşırı derece hüzün içeriyor. Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrılmaktan daha zor. (Sandra BuIIock) Kahve, kendiIiğinden bir diIdir. (Jackie Chan) Bir kere güzel bir kahve içtiyseniz bir daha asla geri dönemezsiniz. Kahve ve kitap kokusu, bu dünyaya ait olamayacak kadar güzel. Türk kahvesi... Ne mükemmel şeysin sen öyle? “Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.” (Napolyon Bonapart) İÇİNDE KAHVE GEÇEN GÜZEL SÖZLER Havada aşk var ve kahve gibi kokuyor.

Gel desem bu akşam bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve cezvesinde kaynamış hatıralar köpüklerinde sevgi parlayan fincanında dostluk ile telve bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım. Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost dosta ikram ettiğinde. Seninle bir gün bir yerde oturup iki kahve içelim, kahveler benden olsun hatırı senden. Selam benden vermesi sizden, çay benden şekeri sizden, kahve benden dostluk sizden, davet benden sohbeti sizden. Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım. “Oysa kahve içmişliğimiz de vardı: bu ne hatır gönül bilmezlik diyemedim...” (Orhan Veli Kanık) Sonra bir kahve iç ama herkesle kahve içilmez unutma. Sadece aşık olduğun insanla iç. Onu izlerken kahven soğusun, soğuk kahveyi sırf onun yüzünden sev. GünIerim hep orta şekerIi benim, kahveIerim hep boI köpükIü, kahve fincanında kayboIdu ümitIerim, gönIüm aIabiIdiğine sevda köpükIü, benim hayaIIerim hep boI köpükIü.