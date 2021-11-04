Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahve demlemenin birçok farklı yöntemi var. Lezzetli bir kahveyi en pratik demleme yöntemlerinden biri de moka potlar. Kahvede yepyeni tatlar deneyimleyebileceğiniz moka potlar ile çok kolay bir şekilde lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz.

Moka Pot Nasıl Kullanılır?

Moka pot almaya karar verdiniz ve "Moka pot nasıl çalışır?" diyorsanız ihtiyacınız olanlar bir moka pot, su, moka potun filtresine uygun olarak çekilmiş bir kahve ve bir ocaktan ibaret. Moka potun alt haznesine koyulan su, buharlaşarak filtredeki kahvenin içerisinden geçerek üst haznede birikiyor. Bu sayede yaklaşık 2 bar basınçla bir espresso demlemiş oluyorsunuz.

"Moka potla hangi kahveler yapılır?" diyorsanız yanıtı elbette yalnızca espresso değil. Demlediğiniz espressoya sıcak su ekleyerek Americano, su yerine süt köpüğü ekleyerek de cappucino elde edebilirsiniz. "Moka pot nasıl demlenir?" diyenler için adımlar şöyle:

Moka potu orta bölümünden çevirerek açtıktan sonra filtre aparatını çıkararak alt haznede bulunan güvenlik sibobunu geçmeyecek şekilde suyu doldurun.

Daha sonra filtreye yeterli miktarda kahveyi koyup filtreyi alt haznenin üzerine yerleştirin.

Üst hazneyi yine orta bölümden döndürerek sıkıca kapatın.

Ocağa yerleştirip altını yaktıktan yaklaşık 3-4 dakika sonra alt haznedeki su, kaynayıp buharlaşarak filtredeki kahvenin içerisinden geçip üst haznede toplanacak.

Suyun fokurdadığını duyduktan sonra ocağı kapatırsanız 2-3 saniye boyunca üst hazneye kahve geçişi devam eder.

Bu demleme yöntemi ile ilgili aklınıza takılan bir diğer soru da "Moka potta hangi kahve kullanılır?" ise çekilmiş espresso kahveleri veya sevdiğiniz bir çekirdek kahveyi Türk kahvesinden biraz daha kalın, espressodan biraz daha ince öğütülmüş şekilde kullanabilirsiniz. Moka pot alırken nelere dikkat edilmeli, diyenleri moka pot seçimi için aşağıdaki listeye davet edelim:

1. Bu İspanyol güzeliyle müthiş kahveler demleyin

İspanya kökenli kahve ekipmanları markası İbili'nin bu yeşil ve sarı renkli modeli moka pot arayışınız için şık bir alternatif olabilir. Markanın bu modeli hem göze hitap ediyor hem de tek seferde 6 fincan kahve demleyebiliyor. Alüminyumdan üretilmiş bu moka potu indüksiyonlu ocaklar hariç her ocakta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu moka potla kendinize ve sevdiklerinize lezzetli espressolar demlemek için ihtiyacınız olan şeyler ise tadını sevdiğiniz, ince öğütülmüş bir kahve, temiz su ve bir ocak. Yalnızca dakikalar içinde kahve keyfinizi yaşayabilirsiniz.

İbili markasının, bu şık moka potuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Kremamsı ve köpüklü kahve sevenler için

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Kahvesini daha kremamsı kıvamda ve köpüklü tercih edenler için Bialetti'nin Brikka modeli iyi bir moka pot önerisi olabilir. Kahve ekipmanlarının sıklıkla tercih edilen markası Bialetti'nin alüminyumdan üretilen bu modeli tek seferde 4 bardak espresso demleyebiliyor. Markanın bu moka potunun benzersiz, patentli kahve demleme sistemi sayesinde dakikalar içinde bir espresso makinesi gibi lezzetli ve kıvamlı bir kahve demleyebilirsiniz. Ayrıca kahvenizi demledikten sonra moka potunuzu çok pratik bir şekilde temizleyebilir, bir sonraki kahve keyfiniz için hazırlayabilirsiniz.

Bialetti'nin 4 bardaklık, Brikka modeli moka potunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Evinizde muhteşem cappuccinolar yapmak artık çok kolay

Cappuccino içmeyi çok seviyor ve bu keyfi evinizde de yaşamak istiyorsanız Bialetti markasının Mukka modelini tercih edebilirsiniz. Markanın bu inek desenli moka potu, tasarımı ile de sizin için çok şık bir seçim olabilir. İndüksiyonlu ocaklar hariç her türlü ocakta kullanabileceğiniz bu moka potun patentli süt köpürtme vanası sayesinde evinizin konforunda kendi ocağınızda dakikalar içerisinde cappucino, sütlü kahve veya espresso demleyebilirsiniz. Tek seferde iki bardak kahve demleyebilen bu model, ayrıca güvenlik sistemli basınç valfi ve ergonomik sapı ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Kendi demlediğiniz lezzetli cappucinoların tadına varabileceğiniz bu moka potu incelemek için yapmanız gereken tek şey ise buraya tıklamak.

4. Çelik moka pot tercih edenler için bir alternatif daha

"En iyi moka pot hangisi?" diyorsanız ve çelik bir model arayışındaysanız Taşev markasının bu moka potu sizin için iyi bir alternatif olabilir. Hem indüksiyonlu ocaklarda hem de ateşli ocaklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu model ile makineye ihtiyaç duymadan en lezzetli kahveleri demleyebilirsiniz. Ayrıca bu model sayesinde tek seferde toplam 6 fincan kahve elde edebilirsiniz. Kendi ocağınızda hızlı bir şekilde, makine kıvamında espressolar ve Americanolar demleyebileceğiniz bu model ile canınız istediği her an kahvenizi demleyebilirsiniz.

Taşev markasının bu moka potunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Küçük olsun, hızlı olsun diyenlere

Küçük, seyahatlere bile yanınızda kolaylıkla götürüp, lezzetli espressoların tadına varabileceğiniz bir moka pot önerisi istiyorsanız Biggcoffee markasının bu modeli sizin için pratik bir alternatif olabilir. Gıda ile temas edebilen alüminyumdan üretilen bu moka pot ile tek seferde 3 fincan yani 120 ml espresso demleyebilirsiniz. Her yere götürebileceğiniz ve ateşli ocaklar üzerinde kahve demleyebileceğiniz bu moka potun yumuşak dokulu kulp bölümü ise konforlu bir kullanım sağlıyor. Bu moka pot ile demlediğiniz espressoya ekleyeceğiniz sıcak su ile lezzetli bir Americano elde edebilirsiniz.

Dilediğiniz zaman makineye ihtiyaç duymadan hızlıca espresso demleyebileceğiniz bu moka potu incelemek için buraya tıklayın.

6. Büyük boy moka potlar ile aile boyu kahve keyfi...

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Ailenize veya arkadaş grubunuza için dakikalar içerisinde çok lezzetli espressolar, cappucinolar ikram etmek istiyorsanız bu model sizin için çok uygun bir alternatif olabilir. Biggdesign markasının kedi deseni ve tasarımı ile göze de hitap eden bu moka potu ile tek seferde 6 fincanlık espresso demleyebilirsiniz. Kahvenizi demledikten sonra kolayca elde yıkayıp temizleyebileceğiniz bu model, çelikten üretildiği için hem indüksiyonlu ocaklarda hem ateşli ocaklarda kullanıma uygun olarak tasarlanmış.

Dilediğiniz zaman aile boyu kahve keyfi yaşayabileceğiniz bu moka potu incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

7. Sabahları bir espresso içmeden uyanamıyorsanız

Kahve keyfini tek başınıza yaşamak istiyorsanız veya sabahları bir bardak espresso içmeden kendinize gelemiyorsanız, tek fincanlık kahve ihtiyacınıza cevap verebilecek başka bir moka pot alternatifi de Excelsa markasının Chicco ismini verdiği model olabilir. Lila rengiyle göze de hitap eden, yüksek kalite alüminyumdan üretilmiş bu moka pot ile dakikalar içerisinde lezzetli espressonuzun tadına varabilir, kahve keyfini yaşayabilirsiniz. Ergonomik kulp bölümü ile konforlu bir kullanım sunan bu modeli, sadece su ile elde kolayca yıkayıp bir sonraki demleme için hazırlayabilirsiniz.

Excelsa markasına ait bu moka potu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Kahveye doyamayanlara...

Saf ve lezzetli bir espresso keyfini en pratik şekilde yaşamak istiyorsanız ve kahve konusunda azla yetinemeyenlerdenseniz Monix markasının tek seferde 450 ml yani 9 fincan espresso demleyebilen bu moka potu sizin için uygun bir seçim olabilir. Göz alıcı kırmızı rengiyle hoş bir görünüme sahip olan bu moka pot, yanma korumalı, ısıya dayanıklı ve ergonomik sapıyla da konforlu bir kullanım sunuyor. İndüksiyonlu ocaklar hariç her türlü ocak için uygun olan bu moka pot ayrıca daha kolay bir temizlik için özel olarak tasarlanmış dış yüzeyi ve iç kısmında bulunan kenarsız kazan tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Monix markasının göz alıcı kırmızı moka pot modelini incelemek için buraya tıklayın.

9. Tek seferde 6 kişilik espresso demlemek için

Brazzoni markasının gıda ile temas edebilir alüminyumdan üretilmiş, siyah renkli şık modeli de İtalyanların vazgeçilmez kahve ekipmanı moka pot arayışınıza uygun bir alternatif olabilir. Markanın bu moka potu ile tek seferde 6 fincan espresso demleyebilirsiniz. İndüksiyonlu ocaklar hariç her türlü ocakta kullanıma uygun olan bu model, ergonomik sapıyla da dikkat çekiyor. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmayan bu moka potu, demleme işiniz bittikten ve ürün elle dokunulabilecek sıcaklığa geldiğinde su ile yıkayıp temizleyebilirsiniz.

Brazzoni markasının şık tasarımlı bu moka potunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Şık tasarımıyla göze de hitap edecek bir alternatif!



Bambum markasının şık tasarımı ve kolay kullanımı ile öne çıkan ve tek seferde 3 fincan espresso demlenebilen bu modeli de kahve severler için farklı bir alternatif olabilir. Gıda ile temas edebilir kaliteli alüminyumdan üretilen bu moka pot, siyah rengi ve dokulu tasarımıyla göze de hitap ediyor. Yalnızca ateşli ocaklarda kullanıma uygun olan bu model ile dakikalar içerisinde lezzetli kahveler demleyebilir, ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla kahve makinesini aratmayacak lezzetteki kahvelerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Mat siyah rengi ve dokulu tasarımıyla mutfağınıza da uyum sağlayacak bu moka potu incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

