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Kahvenin yanına çok yakışıyor: Pratik çikolatalı top tarifi

07.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve yanına yapacak atıştırmalık tarifler arıyorsanız çikolatalı topları deneyebilirsiniz. Yapacağınız küçük çikolatalı toplar ile tatlı isteğinizi karşılayabilirsiniz. Çikolatalı topların küçük yapılması daha az tatlı yiyerek istediğiniz tatlı miktarının karşılanmasını sağlayacak.

Kahvenin yanına çok yakışıyor: Pratik çikolatalı top tarifi

Çocukluğumuzun tatlılarından olan mozaik pasta herkes tarafından seviliyor. Mozaik pastanın porsiyonlarını ufaltıp kahvenin yanında ikram etmeye ne dersiniz? Yapımı oldukça basit olan küçük çikolata toplarının üzerini isteğinize göre hindistancevizi, fındık, fıstık, ceviz ile süsleyebilirsiniz. Bu atıştırmalıklar herkes tarafından oldukça sevilecek.

ÇİKOLATALI TOP TARİFİ

Malzemeler

  • 350 gram petibör bisküvi (2 küçük paket)
  • 125 gram tereyağı
  • 90 gram sütlü çikolata
  • ½ su bardağı kavrulmuş file badem
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • ½ su bardağı süt
  • 3 tatlı kaşığı kakao

Servisi için

  • 1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

ç2

Yapılışı

  • Çikolata topları hazırlamak için; küçük bir sos tenceresine aldığınız tereyağını kısık ateşte eritin. Yüzeye çıkan süt köpüklerini bir kaşık yardımıyla alıp kullanmamak üzere bir kenara ayırın.
  • Ocaktan aldığınız sıcak tereyağ içine küçük parçalara ayırdığınız çikolata küpleri ve toz şekeri ekleyin. Şeker taneleri eriyene kadar karıştırıp ılınması için bir kenarda bekletin.
  • Petibör bisküvileri geniş bir karıştırma kabına kırın. Süt, kavrulmuş file badem ve kakaoyu ekleyip karıştırmaya başlayın. Çikolatalı ve şekerli tereyağ karışımını azar azar ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.
  • Bisküvi kırıkları, ele yapışmayan çikolatalı bir hamur görünümünü aldığında işlem tamam demektir. Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
  • Elde ettiğiniz çikolata toplarını küçük bir kaseye aldığınız rendelenmiş Hindistan cevizine batırıp servis tabağına dizin.

AFİYET OLSUN!


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