Kairat Almaty, Mjallby ile 26 Kasım 2026 saat 18:30'da Almaty Central Stadium'da karşılaşıyor.
Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Mjallby ile mücadele edecek. Her iki takım da grupta önemli bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.
Kairat Almaty, son 3 UEFA Konferans Ligi maçında 2 berabere kalıp 1 mağlubiyet yaşadı. Mjallby ise aynı kulvarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak daha başarılı bir form sergiliyor.
Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Mjallby kadrosunda Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat), Robin Wallinder (Şüpheli) ve Villum Dalsgaard (Sakat) yer almıyor.
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