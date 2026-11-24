UEFA Konferans Ligi Kairat Almaty Perşembe 18:30 Mjallby

Kairat Almaty, Mjallby ile 26 Kasım 2026 saat 18:30'da Almaty Central Stadium'da karşılaşıyor.

Kairat Almaty, UEFA Konferans Ligi'nde Mjallby ile mücadele edecek. Her iki takım da grupta önemli bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Takımların güncel form bilgileri Kairat Almaty tüm kulvarlar Atalanta 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B

Kairat Almaty 1-1 Altay FK Kazakistan Premier Ligi B

Aktobe Lento 2-2 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi B

Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos UEFA Konferans Ligi M

Kairat Almaty 5-0 Irtysh Pavlodar Kazakistan Premier Ligi G Mjallby tüm kulvarlar Mjallby 1-1 Malmö İsveç Allsvenskan Ligi B

Brommapojkarna 0-0 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi B

Mjallby 2-0 Borac UEFA Konferans Ligi G

Mjallby 0-0 Kalmar İsveç Allsvenskan Ligi B

Örgryte IS 1-2 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Kairat Almaty, son 3 UEFA Konferans Ligi maçında 2 berabere kalıp 1 mağlubiyet yaşadı. Mjallby ise aynı kulvarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak daha başarılı bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular Kairat Almaty 1 eksik Jorginho Mjallby 3 eksik Timo Stavitski Robin Wallinder Villum Dalsgaard

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Mjallby kadrosunda Timo Stavitski (Sakat - Sırtından Sakat), Robin Wallinder (Şüpheli) ve Villum Dalsgaard (Sakat) yer almıyor.