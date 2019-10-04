YEMEK

Kajunun faydaları nelerdir? Her gün 4 adet kaju yiyince bakın ne oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Enfes lezzetiyle en çok tercih edilen kuru yemişler arasında olan kajunun faydaları vücudumuz için harikalar yaratıyor. Günde 4 adet kaju yiyerek sağlığınız için olumlu değişiklikler kaydedebilirsiniz. Son zamanların popüler atıştırmalığı olan kaju hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik. Kajunun faydaları nelerdir? Kaju kalori oranı nedir?

Kaju fıstığı tereyağlı aroması ve belirgin şekliyle dikkat çeker. Basit bir aperatif olarak diyetimize dahil ettiğimiz kaju, aslında vücudumuz için harikalar yaratabiliyor.

KAJU NEDİR?

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Kaju, sakız ağacıgiller familyasından bir tropikal iklim bitkisi. Brezilya'da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. İri taneli olan bu meyve, görüntü olarak fasulyeyi andırır. Hafif tatlımsı ve yağlı bir aroması vardır. Daha çok tropikal iklim bölgelerinde yetişir.

KAJU KALORİ ORANI İSE;
Bir avuç kavrulmuş kaju 230 kaloridir. Vitamin ve mineralleri açısından besin zincirinin en üst sıralarında yerini alır. Her gün 4 adet kaju yediğinizde ise vücudunuzu baştan aşağı yenilemeniz mümkündür. İşte günde 4 adet kaju yemenin faydaları...

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