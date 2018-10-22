Kakaolu kek tarifi: Klasik anne keki ile cevizli, şekersiz, tepside kakaolu kek tarifleri

İnternet ile dünya mutfakları herkese açıldı ki bu da insanların her an pek çok farklı tarife ulaşabilmelerini sağladı. Bugün internette sayısız çeşitlilikte kek tarifi bulabilirsiniz ama annemizin yaptığı klasik kakaolu kekin modası hiç geçmez. Pratik bir kakaolu kek tarifi ile siz de gerek yakınlarınıza gerek misafirlerinize, komşularınıza güzelce kabarmış lezzetli bir kakaolu kek ikram edebilir, bol bol “eline sağlık” övgüsü işitebilirsiniz.

KAKAOLU KEK TARİFİ

Klasik bir kakaolu kek için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

4 adet yumurta,

2 su bardağı toz şeker veya pudra şekeri,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı zeytinyağı,

2 paket vanilya,

1 paket kabartma tozu,

2 yemek kaşığı kakao,

2 buçuk su bardağı un.

Kakaolu kek yapımı: Öncelikle 2 su bardağı toz şekeri bir kaba koyun ve üstüne 4 adet yumurta kırın. Yumurta ile şekeri varsa bir mikser yardımıyla köpürüne kadar karıştırın. Yoksa bir metal bir çırpıcı ile kolunuzu çalıştırma vakti.

Köpük köpük olan şeker yumurta karışımına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı ekleyin ve bir süre daha karıştırın.

Ardından kaba 2 buçuk su bardağı un, 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu ekleyip yine mikserle iyice karıştırın. Böylece kek harcını hazırlamış oldunuz.