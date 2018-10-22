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Kakaolu kek tarifi: Klasik anne keki ile cevizli, şekersiz, tepside kakaolu kek tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 22.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kek denilince akla ilk kakaolu kek tarifi gelir. Pratik, karışık adımları olmayan kakaolu kek hem kolayınıza gelir hem de lezzeti ile pek bir sevilir. Sizin için annelerimizin yaptığı klasik kakaolu kek tarifi ile cevizli veya şekersiz, tepside kakaolu kek tariflerini bir araya getirdik.

Kakaolu kek tarifi: Klasik anne keki ile cevizli, şekersiz, tepside kakaolu kek tarifleri

İnternet ile dünya mutfakları herkese açıldı ki bu da insanların her an pek çok farklı tarife ulaşabilmelerini sağladı. Bugün internette sayısız çeşitlilikte kek tarifi bulabilirsiniz ama annemizin yaptığı klasik kakaolu kekin modası hiç geçmez. Pratik bir kakaolu kek tarifi ile siz de gerek yakınlarınıza gerek misafirlerinize, komşularınıza güzelce kabarmış lezzetli bir kakaolu kek ikram edebilir, bol bol “eline sağlık” övgüsü işitebilirsiniz.

KAKAOLU KEK TARİFİ

Klasik bir kakaolu kek için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 4 adet yumurta,
  • 2 su bardağı toz şeker veya pudra şekeri,
  • 1 su bardağı süt,
  • 1 su bardağı zeytinyağı,
  • 2 paket vanilya,
  • 1 paket kabartma tozu,
  • 2 yemek kaşığı kakao,
  • 2 buçuk su bardağı un.

Kakaolu kek yapımı: Öncelikle 2 su bardağı toz şekeri bir kaba koyun ve üstüne 4 adet yumurta kırın. Yumurta ile şekeri varsa bir mikser yardımıyla köpürüne kadar karıştırın. Yoksa bir metal bir çırpıcı ile kolunuzu çalıştırma vakti.

Köpük köpük olan şeker yumurta karışımına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı ekleyin ve bir süre daha karıştırın.

Ardından kaba 2 buçuk su bardağı un, 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu ekleyip yine mikserle iyice karıştırın. Böylece kek harcını hazırlamış oldunuz.

Kek harcını yapışmaması için iyice yağlanmış bir tepsiye veya kek kalıbına dökün ve önden 170 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirin. Karıştırma kabında kalan kek harcını çocuğunuz afiyetle parmağıyla yiyecektir.

Kakaolu kekin yaklaşık 40 dakika pişirdikten sonra bir kürdan saplayarak pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdanı batırıp çıkarttığınızda üzerinde kek harcı kalıyorsa kekinizin biraz daha pişmesi gerekiyor.

Kekiniz pişinde çıkartın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

ŞEKERSİZ KAKAOLU KEK TARİFİ

Diyet de yapılsa, kiloya da dikkat edilse insanın canı bir şekilde tatlı istiyor. Canınız şöyle güzel bir kek veya çikolata çektiğinde şekersiz kakaolu kek tarifini deneyebilirsiniz. Bu kolay ve diğer keklere göre daha sağlıklı olan şekersiz kek tarifi için kullanacağınız malzemeler şunlar:

  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu
  • 1 tane yumurta
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 4 adet hurma
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 4 tane ceviz

Yapımı: Şekersiz kakaolu kekin yapılışı oldukça pratiktir. Öncelikle 4 adet hurmayı rondodan geçirin ve bir karıştırma kabına alın. Ardından 2 yemek kaşığı tam buğday ununu, 1 adet yumurtayı, 3 yemek kaşığı yoğurdu (kendiniz mayalarsanız daha da iyi), 2 yemek kaşığı kakaoyu ve yarım paket kabartma tozunu kaba ekleyip mikser ile iyice karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve üzerini yarım yarım böldüğünüz cevizler ilse süsleyin. Keki önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Pişip pişmediğini anlamak için klasik yöntem olarak kürdan kullanabilirsiniz.

kakaolu cevizli kek

TEPSİDE KAKAOLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

Kakaoya bek bir yakışan cevizi bir kekte buluşturmak için güzel bir kakaolu kek tarifine ne dersiniz? Kakaolu cevizli kek tarifi için ihtiyacınız olan malzemeleri sıralayalım:

  • 3 tane yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı tereyağı (eritilip soğutulmuş)
  • 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
  • 4 çorba kaşığı kakao
  • 2 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un
  • Pudra şekeri

Yapımı: Tarifimize 3 adet yumurtanın sarısı ile beyazını ayırmakla başlıyoruz. Yumurtaların sarısını 1 su bardağı toz şeker önce mikserin düşük devrinde sonra da yüksek devrinde çırpın. Şeker eriyince sırayla yumurtaların beyazını, yarım su bardağı yoğurdu yarım su bardağı sütü ve 1 çay bardağı sıvı yağı ekleyin ve çırpmaya sürdürün.

Şimdi sıra karışıma un eklemeye geldi. Unu elekten geçirerek ekleyeceğiz bu yüzden önce unu eleğe koyun, üzerine 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı koyup karıştırın. Kekinizin daha iyi kabarmasınız istiyorsanız biraz karbonatta koyabilirsiniz.

Unu kaseye ekletin ve mikserin düşük devrinde iyice çırpın. Un tortuları kalmaması gerekiyor. Ardından 1 su bardağı iri kıyım cevizi ve 4 çorba kaşığı kakaoyu ekleyin ve bir kaşıkla karıştırın. Kek harcınız hazır.

Kek harcını iç yüzeyi yağlanmış bir tepsiye veya kek kalıbına dökün. Tepsiyi yağlamanın yanında azıcık da unlarsanız kekiniz daha kolay çıkacaktır. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzeri ve içi pişene kadar pişirin. İçinin piştiğini bir kürdan veya bıçak yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanı veya bıçağı sapladığınızda üzerinde kek harcı kalmamış olması gerekmektedir.


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