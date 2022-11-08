Kalabalık eş anlamlısı nedir? Kalabalık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalabalık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Sayısal çokluk ve üstünlük belirten kalabalık kelimesi, Arapçada da benzer anlama gelen "ġalebe" kelimesine istinaden türetilmiş ya da alıntılanmış olabilir ancak kökeni hakkında net olarak bir bilgi yoktur. Türkçenin eski dönemlerinde "ğalebelik" olarak yazılan kelime /ğ/ sesinin kelime başındaki söylenişinin zorlaması nedeniyle "kalabalık" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalabalık kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu

Gereksiz, karışık şeyler topluluğu

Sayıca çok

Cümle içinde hem isim hem de sıfat göreviyle kullanılabilen kalabalık kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı:

Pazar günü park o kadar kalabalıktı ki çimenlerde oturacak yer kalmamış.

Kalabalıkta insan daralıyor ferah bir yere geçmek istiyor.

Salı günleri semt pazarı çok kalabalık oluyor, insanlar neredeyse üst üste yürüyor.

5 yeni öğrenci daha kayıt yaptırınca sınıf baya kalabalık oldu, sınıfta yer kalmayınca yeni sıralar sipariş verildi.

Kalabalık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özellikle cümlede anlama dikkat edilerek kullanılması gereken eş anlamlı kelimelerin metin içinde önemli rolü olduğu söylenebilir. Bu rolü doğru verebilmek için ise kelimenin bilinen tüm eş anlamlı terimlerine hakim olmak önemlidir. Kalabalık eş anlamlısı kelimeler kalabalıkla aynı anlama gelseler de konuşma dilinde kalabalık yerine çok sık tercih edilmezler. Kalabalık kelimesi dilimizde daha çok olumsuz bir anlamda kullanılır. Kalabalığın eş anlamlısı olan kelimeler:

Cıvıl cıvıl

Kalaba

Ordu

Kalabalığın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kalabalık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: