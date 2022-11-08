Kalabalık eş anlamlısı nedir? Kalabalık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalabalık kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Sayısal çokluk ve üstünlük belirten kalabalık kelimesi, Arapçada da benzer anlama gelen "ġalebe" kelimesine istinaden türetilmiş ya da alıntılanmış olabilir ancak kökeni hakkında net olarak bir bilgi yoktur. Türkçenin eski dönemlerinde "ğalebelik" olarak yazılan kelime /ğ/ sesinin kelime başındaki söylenişinin zorlaması nedeniyle "kalabalık" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalabalık kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Cümle içinde hem isim hem de sıfat göreviyle kullanılabilen kalabalık kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı:
Özellikle cümlede anlama dikkat edilerek kullanılması gereken eş anlamlı kelimelerin metin içinde önemli rolü olduğu söylenebilir. Bu rolü doğru verebilmek için ise kelimenin bilinen tüm eş anlamlı terimlerine hakim olmak önemlidir. Kalabalık eş anlamlısı kelimeler kalabalıkla aynı anlama gelseler de konuşma dilinde kalabalık yerine çok sık tercih edilmezler. Kalabalık kelimesi dilimizde daha çok olumsuz bir anlamda kullanılır. Kalabalığın eş anlamlısı olan kelimeler:
Kalabalık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: