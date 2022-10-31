Sancak eş anlamlısı nedir? Sancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler hem günlük yaşamda konuşma dilinde hem de yazılı metinlerde kullanılan ve konuşurken tekrara düşmeye engel olan kelimelerdir. Dilimizde birden fazla eş anlamlısı olan bir sürü sözcük vardır. Bu sözcükler hem yazı hem de konuşma dilinde kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam değişikliği meydana gelmez. Sancağın eş anlamlısı kelimeler de cümle içinde sancak yerine kullanılabilir.

Sancak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamı olan kelimelerden biri olan sancak Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçede "sançak" olarak kullanılan kelime günümüzde sancak olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre "bayrak, liva ve genellikle askerî birliklere verilen yazı işlemeli ve kenarları saçaklı olan bayrak" anlamlarına gelir. Bir diğer anlamı ise "gemilerin sağ tarafı" olarak ifade edilir. Sancak yerine kullanılan eş anlamlıları sayesinde daha etkin bir konuşma oluşturulabilir. Sancağın eş anlamlıları cümle içinde sancak yerine kullanılabilir. Sancak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Bayrak

Liva

Mutasarrıflık

Sancak ile aynı anlama gelen bu üç kelime de yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır. Fakat hem sancak yerine hem de birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlede aynı anlama gelir.

Sancağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Daha etkin konuşmak ve kelime dağarcığının zengin olduğunu göstermek isteyen hemen herkes eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanır. Böylece konuşurken ya da yazılı metinlerde tekrara düşülmez. Kelime zenginliğin konuşmaya ve yazı diline yansıyabilmesi için eş anlamlı kelimelerin cümlelerde kullanılması gerekir. Sancak eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekilde kurulabilir: