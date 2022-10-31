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Kalp eş anlamlısı nedir? Kalp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ayrı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümlede alıcıya verilmek istenen mesaja göre birbirleri yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşımakla birlikte bulundukları cümleye göre çok ufak farklılıklara da sahip olabilirler. Dilimizde uzun zamandır kendisine yer etmiş ve aktif olarak kullanılan kalp kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, kalbin eş anlamlısı nedir?

Kalp eş anlamlısı nedir? Kalp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen kalp kelimesi sesteş bir kelimedir. Türkçede üç farklı kalp kelimesi bulunur ve bu üç kalp kelimesinin de kökeni Arapça "ḳalb" kelimesidir. En sık ve genellikle göğüs ortasına bulunan ve yürek olarak da adlandırılan kalp kelimesi, Arapçada yürek anlamına gelen "ḳalb" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Göğsün orta boşluğunda ve iki akciğer arasında bulunan, vücuda kan dağıtan organ
  • Kalp hastalığı
  • Sevgi, gönül
  • Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri
  • Duygu, his

Diğer iki kalp kelimesi de Arapçada "değişme, dönme, tersine çevirme" anlamına gelen "ḳalb" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimelerin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme
  • Düzme, sahte, geçmez para
  • İşe yaramaz, tembel
  • Yalancı, kendine güvenilmeyen
Özgü eş anlamlısı nedir? Özgü eş anlamlısı nedir?

Kalp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kalp terimi de içinde geçtiği metin türüne göre eş anlamlısı ile yer değiştirebilen terimlerden biridir. Kimi zaman tıp metininde kimi zaman ise romantik içerikli bir şiirde karşımıza çıkabilen kalp kelimesi, vermek istediği anlama göre eş anlamlılarıyla yer değiştirebilir. Kalp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Çok sayıda sözcük kalp ile aynı veya benzer anlamı taşımaktadır. Kalbin eş anlamlısı olan kelimeler kalple aynı anlama gelseler de kalp kelimesi sesteş olduğu için cümlenin ve metnin anlamın göre doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek gerekir. Kalp eş anlamlısı kelimeler:

  • Hatır
  • Sadır
  • Yürek
Kaybetmek eş anlamlısı nedir? Kaybetmek eş anlamlısı nedir?

Kalp eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalp kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Sen yüreğini ferah tut, aklına kötü şeyler getirme.
  • O kadar zor durumdaydı ki hâlini gördüğümüz anda yüreğimiz parçalandı.
  • Hatır bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.
  • Sadrından geçeni söyle, çekinme lütfen, ortak karar almaya çalışacağız.
  • Yüreksiz pısırık bir insandı, hiçbir şeye ses çıkarmaz, hoşlanmadığı şeyleri dile getirmeye cesaret edemezdi.
  • İşe o kadar yüreksiz başladı ki, yaptığı her çalışmada mutlaka bir yanlış çıktı.
  • Altın yürekli bir kadındı, herkese yardım etmeye çalışır, darda birini görse elinden gelenin fazlasını yapmaya hazırdı.
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