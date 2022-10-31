Kalp eş anlamlısı nedir? Kalp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen kalp kelimesi sesteş bir kelimedir. Türkçede üç farklı kalp kelimesi bulunur ve bu üç kalp kelimesinin de kökeni Arapça "ḳalb" kelimesidir. En sık ve genellikle göğüs ortasına bulunan ve yürek olarak da adlandırılan kalp kelimesi, Arapçada yürek anlamına gelen "ḳalb" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Göğsün orta boşluğunda ve iki akciğer arasında bulunan, vücuda kan dağıtan organ

Kalp hastalığı

Sevgi, gönül

Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri

Duygu, his

Diğer iki kalp kelimesi de Arapçada "değişme, dönme, tersine çevirme" anlamına gelen "ḳalb" kelimesinden alıntıdır. Bu kelimelerin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme

Düzme, sahte, geçmez para

İşe yaramaz, tembel

Yalancı, kendine güvenilmeyen

Kalp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kalp terimi de içinde geçtiği metin türüne göre eş anlamlısı ile yer değiştirebilen terimlerden biridir. Kimi zaman tıp metininde kimi zaman ise romantik içerikli bir şiirde karşımıza çıkabilen kalp kelimesi, vermek istediği anlama göre eş anlamlılarıyla yer değiştirebilir. Kalp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Çok sayıda sözcük kalp ile aynı veya benzer anlamı taşımaktadır. Kalbin eş anlamlısı olan kelimeler kalple aynı anlama gelseler de kalp kelimesi sesteş olduğu için cümlenin ve metnin anlamın göre doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek gerekir. Kalp eş anlamlısı kelimeler:

Hatır

Sadır

Yürek

Kalp eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalp kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: