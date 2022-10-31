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Sanat eş anlamlısı nedir? Sanat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Birbiri ile aynı anlama gelen pek çok farklı kelime bulunması da Türkçenin zenginliğinin bir göstergesidir. Eş anlamlı kelimeler olarak ifade edilen bu kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanılabilirler. Türkçede çoğu kelimenin eş anlamlısı olmasının yanı sıra bazı kelimeler de eş anlamlılık durumu göstermeyebilir. Peki, sanat eş anlamlısı kelime var mıdır?

Sanat eş anlamlısı nedir? Sanat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli bir kelime olan sanat kelimesi dilimize Arapçadan gelmiş bir kelimedir. Günlük yaşamda oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alan sanatın eş anlamlı bir kelimesi daha yoktur. Türk Dil Kurumuna göre, bir şey yaparken gösterilen ustalık ve bir duygu, tasarım ya da güzellik gibi şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin sonunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık ve üreticilik anlamlarına gelir. Ayrıca sanat bir meslekte uyulması gereken kuralların da tümünü ifade eder. Birden çok anlamı olan sanat kelimesinin eş anlamı olan herhangi bir sözcük yoktur. Sanat kelimesini tamamen ifade eden tek sözcük yine sanat kelimesidir.

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Sanat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler ve cümlenin akışını bozmazlar. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunabilir. Sanatın eş anlamlısı olan bir kelime değildir. Sanat kelimesini net olarak ifade eden sözcük sanat sözcüğünün kendisidir. Zanaat, hüner gibi kelimeler sanat ile benzer anlamlar taşısa da kelime anlamları birebir aynı değildir ve aralarında çok belli nüans ayrılıkları vardır.

Problem eş anlamlısı nedir? Problem eş anlamlısı nedir?

Sanatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler sözlü ve yazılı metinlerde dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Anlamdaş olan kelimeleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Sanat eş anlamlısı kelime yoktur ancak sanat sözcüğü ile kurulabilecek cümleler vardır:

  • Esere bakında ne kadar sanat gerektirdiği anlaşılıyor.
  • Sanat yapabilmek her yiğidin harcı değil.
  • Ondaki sanatı görebilmek bile büyük bir lütuf.
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