Sanat eş anlamlısı nedir? Sanat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli bir kelime olan sanat kelimesi dilimize Arapçadan gelmiş bir kelimedir. Günlük yaşamda oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alan sanatın eş anlamlı bir kelimesi daha yoktur. Türk Dil Kurumuna göre, bir şey yaparken gösterilen ustalık ve bir duygu, tasarım ya da güzellik gibi şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin sonunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık ve üreticilik anlamlarına gelir. Ayrıca sanat bir meslekte uyulması gereken kuralların da tümünü ifade eder. Birden çok anlamı olan sanat kelimesinin eş anlamı olan herhangi bir sözcük yoktur. Sanat kelimesini tamamen ifade eden tek sözcük yine sanat kelimesidir.

Sanat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler ve cümlenin akışını bozmazlar. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunabilir. Sanatın eş anlamlısı olan bir kelime değildir. Sanat kelimesini net olarak ifade eden sözcük sanat sözcüğünün kendisidir. Zanaat, hüner gibi kelimeler sanat ile benzer anlamlar taşısa da kelime anlamları birebir aynı değildir ve aralarında çok belli nüans ayrılıkları vardır.

Sanatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler sözlü ve yazılı metinlerde dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Anlamdaş olan kelimeleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Sanat eş anlamlısı kelime yoktur ancak sanat sözcüğü ile kurulabilecek cümleler vardır: