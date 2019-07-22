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Kalabalıktan bunalanlara dünyanın an az nüfuslu 10 ülkesi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 22.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kalabalıktan bunalanlar sessiz sakin bir yerlerde kafa dinleyip yaşamak isteyenler sizler için dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesini bir araya getirdik. İşte o ülkeler...

Kalabalıktan bunalanlara dünyanın an az nüfuslu 10 ülkesi!

İstanbul’un nüfusu bile 15 milyonken dünya üzerinde nüfusu 100 bine yaklaşmayan birçok ülke mevcut. Pek bilinmeyen bu ülkeleri sizler için bir araya getirdik. Olur da sakinlik isterseniz buralara yerleşebilirsiniz!

İşte o ülkeler...

Nauru

Nauru

İlk sırada Nauru bulunmakta. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin. Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.

Montserrat

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İkinci sırada nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat bulunmakta. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar. Türkçe’de Sarp Dağ anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş.

Saint Helena

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Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena’da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. En son 2008’de yapılan seçime göre nüfusu 4255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon’dur.

Falkland Adaları

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Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 km doğusunda bulunan Falkland takımadaları 776 küçük adadan meydana gelir. İçişlerinde serbest olsa da dışişlerinde ve savunmada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2012’de yapılan tahmine göre 2932’dir. Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafında keşfedildiği söylenmektedir.

Niue

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Güney Pasifik’te bulunan ve adalardan oluşan Niue, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden bir diğeri. Sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue’ye ulaşım oldukça zor. Fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün. 2016’da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş.

Tokelau

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Sırada Tokelau var. Sadece 1411 kişilik nüfusa sahip olan Tokelau, Büyük Okyanus’ta Yeni Zellanda’ya bağımlı bir ada ülkesidir. 1948’de kurulan bu ülke Monarşi sistemiyle yönetilmektedir.

Vatikan

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Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan’ın ülke mi yoksa şehir mi olduğu konusunda birçok farklı fikir mevcut. Çünkü Vatikan aslında İtalya’nın Roma şehrinde bulunuyor. Nüfusu ise 500 civarındadır. Bu rakam turistler hesaba katıldığında 1500’ü bulmaktadır.

Pitcairn Adaları

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Hawaii’ye 3500 km uzaklıkta olan Pitcairn Adaları, Pasifik Okyanusu’nda çok küçük bir topluluktan oluşuyor. En eski yerleşim izleri 11. yüzyılı gösteren Pitcairn’in nüfusu sadece 50! Adada sadece korsanlar yaşarken 1808 yılında balina avcıları Pitcairn’e denk gelmişler ve bu küçük ada kıtalararası sefer yapan gemiler için bir liman haline dönüşmüş.

Sealand

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Sosyal medyada fotoğraflarına rastlamış olma olasılığının oldukça yüksek olan Sealand’in nüfusu ise sadece 27! 550 metrekarelik alana sahip olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarını önlemek için İngiltere tarafından deniz kalesi olarak olarak inşa edilmiş. Resmi dili İngilizce olan Sealand’ın para birimi ise Sealand Doları’dır.

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