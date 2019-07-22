Kalabalıktan bunalanlara dünyanın an az nüfuslu 10 ülkesi!

İstanbul’un nüfusu bile 15 milyonken dünya üzerinde nüfusu 100 bine yaklaşmayan birçok ülke mevcut. Pek bilinmeyen bu ülkeleri sizler için bir araya getirdik. Olur da sakinlik isterseniz buralara yerleşebilirsiniz! İşte o ülkeler... Nauru İlk sırada Nauru bulunmakta. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin. Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken. Montserrat İkinci sırada nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat bulunmakta. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar. Türkçe’de Sarp Dağ anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş. Saint Helena Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena’da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. En son 2008’de yapılan seçime göre nüfusu 4255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon’dur.

Falkland Adaları Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 km doğusunda bulunan Falkland takımadaları 776 küçük adadan meydana gelir. İçişlerinde serbest olsa da dışişlerinde ve savunmada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2012’de yapılan tahmine göre 2932’dir. Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafında keşfedildiği söylenmektedir. Niue Güney Pasifik’te bulunan ve adalardan oluşan Niue, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden bir diğeri. Sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue’ye ulaşım oldukça zor. Fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün. 2016’da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş. Tokelau Sırada Tokelau var. Sadece 1411 kişilik nüfusa sahip olan Tokelau, Büyük Okyanus’ta Yeni Zellanda’ya bağımlı bir ada ülkesidir. 1948’de kurulan bu ülke Monarşi sistemiyle yönetilmektedir. Vatikan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan’ın ülke mi yoksa şehir mi olduğu konusunda birçok farklı fikir mevcut. Çünkü Vatikan aslında İtalya’nın Roma şehrinde bulunuyor. Nüfusu ise 500 civarındadır. Bu rakam turistler hesaba katıldığında 1500’ü bulmaktadır.