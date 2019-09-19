Kalamar tava tarifi

Balıkseverlerin vzgeçilmezleri arasında bulunan kalamarı bu sefer kendi mutfağımızda pişirdik. En lezzetli sıcak mezelerin başını çeken kalamarı siz de pişirmek istiyorsanız bu tarifi bir kenara not edin...

MALZEMELER

Bir adet bütün kalamar

Bir su bardağı maden suyu

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı şeker

1/2 çay kaşığı karbonat

Bir su bardağı un

YAPILIŞI

Kalamarı temizlenmiş almadıysanız iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkarabilirsiniz.

Kalamarın uç kısmından tutarak dış taraftaki deriyi de hızlı bir şekilde çekip temizleyin. Eğer bu işlerle uğraşmak istemiyorsanız balıkçınızdan rica edebilirsiniz :)

Dış derisi ve iç organlarını temizledikten sonra, kalamarın ortasında yer alan şeffaf kemiği de çıkarın ve kamaları güzel bir şekilde yıkayın.

Kalamarın iç kısmında kalan zar kısmını da bıçağın ters yüzüyle çıkarmayı unutmayın.

Temizlenen kalamarı halka şeklinde doğrayın. Maden suyu, tuz, şeker ve karbonatın içinde harmanlayıp, kalamar halkalarını uzun bir süre ovun. Sonrasında kalamarları bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Marine ettiğiniz kalamarı ertesi gün dolaptan çıkarın ve süzün. Kalamarı una bulayın. Bol ve kızgın yağda kızartın.

Kalamarları tarator sosla servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.



