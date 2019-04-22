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Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

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YAŞAM  | 22.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alınan Hatice Sarıaltun'un (33) kalbinden 6 santimetre çapında tümör çıkarıldı. Ameliyatı yapan Dr. Mehmet Kirişci, kalp tümörlerinin çok sık görülen tümörler olmadığını belirterek, "Bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum" dedi.

Kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun'da 10 yıl önce baş dönmesi şikayetleri başladı. Birçok doktora giden ve baş dönmeleri devam eden genç kadında son 6 yılda nefes darlığı şikayetleri de baş gösterdi. Gittiği son nöroloji doktorunun, 'Bir kalp doktoruna görün' tavsiyesi üzerine Sarıaltun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci'ye gitti.

KALBİ 2 SAAT DURDURULDU

Kirişci tarafından muayene edilip tetkikleri yapılan Hatice Sarıaltun'un kalbinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine genç kadın hemen ameliyata alındı. 4 saat süren ameliyatın yaklaşık 2 saatlik bölümünde kadının kalbi durduruldu. Bu süre zarfında kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı. Hatice Sarıaltun'un 10 yıldır sağlık sorunu yaşamasına neden olan tümör çıkarıldıktan sonra kalp tekrar çalıştırıldı ve ameliyat başarıyla sonuçlandı.

KİRİŞCİ: KALP KAPAĞINI TIKAMIŞ

Dr. Mehmet Kirişci, Hatice Sarıaltun'un sağlık sorunu yaşamasına neden olan kalp tümörünün çok sık görülen bir tümör olmadığını söyledi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kirişci, "Hastamız, daha önce değişik kliniklerde takipleri yapılmış, bize ciddi nefes darlığı, bayılma hissi, baş dönmesi şikayetleriyle geldi. Yaptığımız tetkiklerde kalbin içerisinde bir kitle olduğunu gördük. Bu kitlenin, kalbin 'Kulakçık' dediğimiz kısmın tamamını doldurduğunu ve kalp kapağını tıkadığını gördük. Hemen acil bir şekilde ameliyat olması gerektiğini ifade edip bir an önce ameliyata aldık. Kalbin içerisini açtığımızda görüntülemeden daha büyük 6 santimetre boyutlarında bir kitle olduğunu gördük. Güzel bir operasyonla o kitle çıkarıldı. Hastamız şu anda çok rahat. Nefes darlığı, baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin artık olmadığını görüyoruz. Bundan sonraki hayatında da böyle bir durum ortadan kalktığı için rahat bir hayat sürecek. Kalp tümörleri çok sık görülen bir tümör cinsi değil ama daha önceki deneyimlerimizde de bu tarz ameliyatlar yaptık. Ama bu kadar büyük bir kitle çok az bir görülen durum. Dolayısıyla olduğu yer ve kitlenin yaratacağı sıkıntılar açısından çok önemli bir durumdu bu hastamız için. Çünkü bu kitlenin olduğu yer kalbin çalışmasını çok önemli oranda etkiliyor. Biz o kitleyi çıkararak çalışma mekanizmasını da düzeltmiş olduk. Sadece bir kitle çıkarılması değil, aynı zamanda da kalbi çalışma düzenini de yeniden sağlatmış olduk" diye konuştu.

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SARIALTUN: KİTLEYİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM

Sağlığına kavuşan Hatice Sarıaltun ise mutlu olduğunu söyledi. Dr. Mehmet Kirişci'ye teşekkür eden Sarılatun, rahatsızlığının 10 yıl önce baş dönmesi şikayetiyle başladığını belirterek, "Son 6 yıldır da kalbim sıkışıyordu. Yatarken nefes alamıyordum, kalbim sıkışıyordu, başım dönüyordu. Nörolojiye gidiyordum daha sonra rahatsızlığımızın kalpten kaynaklı olabileceği belirtilerek kalp doktoruna yönlendirdiler. Bu hastanede Mehmet Bey ile tanıştım. Ameliyat oldum, kalbimden tümör çıkardılar. Kitleyi görünce şoke oldum ve nasıl yaşadığımı düşündüm. Yaşayamıyordum zaten yani hiçbir iş yapamıyordum 6 yıldır. Sadece yemek hazırlıyordum çocuklarıma ev işi yapamıyordum" dedi.

(DHA)

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Kahramanmaraş kitle hatice sarıaltun

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