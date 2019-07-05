Kalbini seven bunları yesin! Ömrü uzatan 8 besin

Kalbini seven herkes diyetine bu 10 besini dahil etmeli. Çünkü kalp sağlığı korundukça aslında birçok hastalığı da geride bırakabiliyoruz. Peki hangi besin neye iyi gelir?

Zeytinyağı



Antioksidan deposu olan zeytinyağı, LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. Kalp sağlığını korumada oldukça etkilidir. Ancak bunun için soğuk ya da ılık bir şekilde kullanılmalıdır.

Badem



Magnezyum ve çinko deposudur. Bunun yanı sıra B2 ve E vitamini yönünden güçlüdür. Kalp için yararlı olan besinlerin başında gelir. Aynı zamanda günde bir avuç badem yiyerek ruh sağlığınızı da koruyabilirsiniz.

Vişne



Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vişne tozu yedirilen farelerin, çok yağlı yiyeceklerle beslenmelerine karşın, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşük olduğunu, enflamasyonla ilişkili hücrelerinin daha az olduğunu buldu. Aynı zamanda farelerin bel bölgelerindeki yağlanma da daha azdı ki bu da kalp hastalığıyla ilişkilendirilen bir faktör.

Domates



Domates, likopen isimli antioksidan içermektedir ve bu kaynak kalp sağlığı için değerlidir.