Kalbini seven bunları yesin! Ömrü uzatan 8 besin

Kalbini seven herkes diyetine bu 10 besini dahil etmeli. Çünkü kalp sağlığı korundukça aslında birçok hastalığı da geride bırakabiliyoruz. Peki hangi besin neye iyi gelir?
Zeytinyağı
Antioksidan deposu olan zeytinyağı, LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. Kalp sağlığını korumada oldukça etkilidir. Ancak bunun için soğuk ya da ılık bir şekilde kullanılmalıdır.
Badem
Magnezyum ve çinko deposudur. Bunun yanı sıra B2 ve E vitamini yönünden güçlüdür. Kalp için yararlı olan besinlerin başında gelir. Aynı zamanda günde bir avuç badem yiyerek ruh sağlığınızı da koruyabilirsiniz.
Vişne
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vişne tozu yedirilen farelerin, çok yağlı yiyeceklerle beslenmelerine karşın, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşük olduğunu, enflamasyonla ilişkili hücrelerinin daha az olduğunu buldu. Aynı zamanda farelerin bel bölgelerindeki yağlanma da daha azdı ki bu da kalp hastalığıyla ilişkilendirilen bir faktör.
Domates
Domates, likopen isimli antioksidan içermektedir ve bu kaynak kalp sağlığı için değerlidir.
Süt
Sütte yer alan kalsiyum ve potasyum, kan basıncını dengeler. Eğer hayvansal ürünler tüketmiyorsanız onun yerine soya sütünden faydalanabilirsiniz.
Tatlı patates
Tatlı patates de antioksidan kaynaklarından biridir. Kalp sağlığı için adeta kalkan görevi görür.
Mercimek
Lif açısından zengin olan mercimek, içeriği sayesinde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.
Avokado
Yapılan araştırmalar sonucunda avokadoyu düzenli olarak yiyenlerin kötü kolesterol seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Avokado aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Ancak yağ oranı yüksek olduğu için tüketim oranına dikkat edilmelidir.