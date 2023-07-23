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  4. Kalça estetiği yaptıran Ebru Polat havuz kenarında dans etti! Bikini altındaki dekoltesi olay oldu

Kalça estetiği yaptıran Ebru Polat havuz kenarında dans etti! Bikini altındaki dekoltesi olay oldu

23.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat, yüzüne yaptırdığı bir dizi estetikten sonra kalçasına da estetik yaptırdı. Bikini altı ve üstünde iddialı şeffaf detayları bulunan Polat dansıyla sosyal medyada tepki çekti.

Ebru Polat, yüzündeki değişimle dikkat çekiyordu. Takipçileriyle sosyal medyada soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, yaptırdığı yeni estetikleri saymıştı.

Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem olmuştu. Ebru Polat bununla da kalmadı sosyal medyadaki iddialara göre kalça estetiği yaptırdı.

Ebru Polat yazlığında havuz kenarına inerek iddiaları pozlar paylaştı. Siyah şeffaf detaylara sahip bikini altı ve üstüyle dikkat çeken şarkıcı kamera karşısında dans etti.

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Ebru Polat'ın halini gören takipçilerinden bazıları tarzını fazla açık buldu. Polat'a "Gülşen'e onca laf ettikten sonra haline bak", "Giymesen de olurdu", "Ne biçim bir paylaşım" yorumlarında bulunarak tepki gösterdi.

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Bazı hayranları ise şarkıcıya beğeni yağdırıp "Çok seksisin" dedi.

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Ebru Polat sosyal medya

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