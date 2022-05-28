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Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler mini etekli pozlarıyla yürek hoplattı! "Taş gibi hatun..."

28.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında yarışan Berna Keklikler, performansı ve ada hayatındaki polemikleriyle yarışmaya damga vurmuştu. Yarışmadan döndükten sonra cesur pozlarını sosyal medya hesabından sergileyen Berna Keklikler, mini etekli paylaşımlarıyla nefes kesti. Keklikler'in tenis kortunda yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kalça paylaşımları olay olmuştu! Survivor Berna Keklikler mini etekli pozlarıyla yürek hoplattı! "Taş gibi hatun..."

Geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte çektiği videolarda yaptığı kalça paylaşımıyla herkesi şoke eden Survivor Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak tenis kortunda mini etekli pozlarıyla takipçilerini büyüleyen Berna Keklikler, cesur paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

KALÇALARINI SEVGİLİSİNİN SURATINA DAYADI!

Dün Instagram'da sevgilisiyle çektiği videoları paylaşan Berna Keklikler resmen olay yaratmıştı. Önce twerk yaparak kalçalarını sallayan ve daha sonrasında yaptığı skandal hareketle dikkat çeken Keklikler, görenleri şaşkına çevirmişti.

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Yaptığı dansın ardından kalçalarını sevgilisinin suratına dayayan Berna Keklikler, hareketiyle takipçilerini şoke etti. "Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" diye paylaşım yapan Keklikler çok konuşuldu.

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TENİS KORTUNDA MİNİ ETEKLİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Her gün neredeyse yeni paylaşımlarıyla gündeme gelen Berna Keklikler, son olarak tenis kortundan cesur pozlarını sergiledi.

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Mini eteğiyle yerde oturarak pozlar veren Berna Keklikler, fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini adeta mest etti.

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Berna Keklikler'in mini etekli pozlarına yorum yağdı.

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Takipçileri "Taş gibi hatunsun" ve "Resmen bebek gibisin" gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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