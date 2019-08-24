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Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 24.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Brezilya'da doğan 25 yaşındaki Rayane Laura Souza 'Dünyanın En Güzel Kalçası' yarışmasında Fransa'yı temsil etmeye hazırlanıyor. Güzelliği ve fiziksel görünümü ile dikkat çeken Instagram güzelinin gerçek mesleği ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Brezilya doğumlu Rayane Laura Souza, şu anda Bolivya'da doktor olarak çalışıyor. Anne ve babası Fransız doğumlu olan Rayane Laura Souza , 41 inçlik kalçasıyla ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Rayane Laura Souza yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

'Kendimi ateşli ve çekici biri olarak görüyorum. Zorluklardan kaçan biri değilim. Eğer yarışmayı kazanırsam bu yarışmayı kazanan tek üniversite mezunu olacağım. Çocukluğumdan beri doktor olmayı hayal ettim, ancak diğer alanlarda da gelişmek istedim, bu yüzden 'Bayan BumBum'a girmeye karar verdim.'

Kıvrımlı doktor kısa sürede 137 bin takipçiye ulaşarak yaptığı paylaşımlarla yükselen bir Instagram yıldızı haline geldi.

Yarışma 30 Eylül'de Mexico City'de gerçekleşecek ve Souza, 2015'te tacı alan Suzy Cortez'le rekabet etmek zorunda kalacak.

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brezilya Fransa

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