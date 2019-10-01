Kalçasına dövme yaptırıp paylaştı! Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan poz

Kurşun dizisinde canlandıracağı Gülce karakteri için ses eğitimi alan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bu sefer ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Tüzünataç'ın geçtiğimiz gün paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak poza tepki gösteren kimi kullanıcılar, "Aptal aptal pozlar ünlü kişiler arasında yaygındır" yorumunu yaptı.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Öte yandan uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etmişti.



