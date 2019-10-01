Mynet Trend

Kalçasına dövme yaptırıp paylaştı! Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan poz

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kurşun dizisine dahil olan Berrak Tüzünataç, kalçasının biraz daha üst kısmına dövme yaptırdığı anda çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Kalçasına dövme yaptırıp paylaştı! Berrak Tüzünataç'tan olay yaratan poz

Kurşun dizisinde canlandıracağı Gülce karakteri için ses eğitimi alan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Yaz boyunca tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bu sefer ilginç bir paylaşımla adından söz ettirdi.

kalcasina-dovme-yaptirip-paylast-Kk8D.png

Tüzünataç'ın geçtiğimiz gün paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ancak poza tepki gösteren kimi kullanıcılar, "Aptal aptal pozlar ünlü kişiler arasında yaygındır" yorumunu yaptı.

kalcasina-dovme-yaptirip-paylast-aQ6A.png

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Öte yandan uzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etmişti.


Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'
Seda Sayan gelinini 'Seda Sayan ile Yemekteyiz'de buldu!Seda Sayan gelinini 'Seda Sayan ile Yemekteyiz'de buldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Seda Sayan gelinini 'Seda Sayan ile Yemekteyiz'de buldu!

Seda Sayan gelinini 'Seda Sayan ile Yemekteyiz'de buldu!

Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!

Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Demet Şener’den ‘Cici Baba’ paylaşımı

Metallica, James Hetfield’in rehabilitasyonu nedeniyle konserlerini iptal etti

Efsane grubun konserleri iptal! Solisti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.