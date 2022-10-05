Kalçasını eritiyordu... Khloe Kardashian paylaşıp sildi! "Ben paylaşmadım" açıklaması tepki çekti

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık dalga konusu oluyor. Son olarak siyahlar içinde görünen ünlü TV yıldızı inceltme olayını abattı. Kalçasındaki implantları çıkarmasıyla gündemde olan Khloe Kardashian incecik yaptığı fotoğrafını paylaşıp hemen sildi.

Sosyal medyanın diline düşen Khloe Kardashian garip açıklamasıyla da tepki çekti.

Ünlü isim "Bu fotoğrafı hiç yayınlamadım bile. Belki reklam ekibim yaptı ama ben yapmadım" dedi.

Bu sözleri tepki gören Khloe Kardashian'ın bu tarz photoshop hileleri yeni değil. Ünlü isim sık sık bu tarz hileler yaparak dalga konusu oluyor.



