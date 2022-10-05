MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalçasını eritiyordu... Khloe Kardashian paylaşıp sildi! "Ben paylaşmadım" açıklaması tepki çekti

Kalçasını eritiyordu... Khloe Kardashian paylaşıp sildi! "Ben paylaşmadım" açıklaması tepki çekti

05.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraflarına yaptığı photoshoplarla sık sık dalga konusu olan Khloe Kardashian son paylaşımıyla şoke etti. Khloe Kardashian paylaşıp sildiği pozla dalga konusu olunca hemen ilginç bir açıklama yaptı.

Kalçasını eritiyordu... Khloe Kardashian paylaşıp sildi! "Ben paylaşmadım" açıklaması tepki çekti

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık dalga konusu oluyor. Son olarak siyahlar içinde görünen ünlü TV yıldızı inceltme olayını abattı. Kalçasındaki implantları çıkarmasıyla gündemde olan Khloe Kardashian incecik yaptığı fotoğrafını paylaşıp hemen sildi.

Sosyal medyanın diline düşen Khloe Kardashian garip açıklamasıyla da tepki çekti.

lşli

Ünlü isim "Bu fotoğrafı hiç yayınlamadım bile. Belki reklam ekibim yaptı ama ben yapmadım" dedi.

Kim Kardashian daracık elbisesiyle yürüyemeyince... Sosyal medyayı sallayan görüntüKim Kardashian daracık elbisesiyle yürüyemeyince... Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bu sözleri tepki gören Khloe Kardashian'ın bu tarz photoshop hileleri yeni değil. Ünlü isim sık sık bu tarz hileler yaparak dalga konusu oluyor.

lşş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki değişim sorulunca itiraf ettiYüzündeki değişim sorulunca itiraf etti
Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"
AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Kim Kardashian kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Yüklü miktarda parayla yakalandı!

Yüklü miktarda parayla yakalandı!

Oy kaybetti, birinci sırayı korudu! 5 ildeki anketten çarpıcı sonuçlar

Oy kaybetti, birinci sırayı korudu! 5 ildeki anketten çarpıcı sonuçlar

Emekli adamın hayali kabusa dönüştü! 'Tokatladılar, tam tokatlandık'

Emekli adamın hayali kabusa dönüştü! 'Tokatladılar, tam tokatlandık'

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık...

Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık...

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.