Kaldırım devri bitiyor! Beton yerine plastik atıklar yollarda kullanılacak

Gana'nın başkenti Akra, her gün binlerce ton katı atık üretiyor. Bunun yaklaşık 300 ila 450 tonunu plastik atıklar oluşturuyor. Atıkların önemli bir bölümünün geri dönüşüm tesislerine ulaşamaması çevre sorununu büyütürken, ülkede plastikleri yapı malzemesine dönüştüren bir girişim dikkat çekiyor.

Bilgisayar ağları mühendisliği eğitimi alan Nelson Boateng, plastik atıkların yeniden değerlendirilmesi üzerine çalışarak kum ve plastik karışımından döşeme blokları üretmeye başladı. Nelplast adlı şirket tarafından geliştirilen yöntemde çimento veya bitüm kullanılmadan plastik atıklar işleniyor.

HER GÜN YÜZLERCE TON PLASTİK ÇÖPE GİDİYOR

Akra'nın günlük katı atık miktarının yaklaşık 2.800-3.000 ton olduğu, bunun 300-450 tonluk bölümünün plastikten oluştuğu belirtiliyor. Gana genelinde ise yıllık plastik atık miktarının yaklaşık 1,1 milyon ton olduğu ifade ediliyor.

Plastiklerin önemli bir bölümünün geri dönüşüm tesislerine ulaşamadığı; çöplüklere, kaçak döküm alanlarına, sokaklara ve su yollarına karıştığı veya açık alanda yakıldığı aktarılıyor. Gana'daki plastik atık yönetimi konusunda yapılan değerlendirmeler, toplama ve geri dönüşüm kapasitesinin artırılması gerektiğine de dikkat çekiyor.

PLASTİK VE KUMDAN DAYANIKLI BLOKLAR ÜRETİLİYOR

Nelplast'ın sisteminde plastik atıklar önce parçalanıyor, yıkanıyor ve kurutuluyor. Daha sonra kum ve bazı ürünlerde pigmentle karıştırılıyor.

Hazırlanan karışım, farklı plastik türlerinin erime sıcaklıklarına göre çalışan üç ısıtma bölgesine sahip bir ekstrüderden geçiriliyor. Yaklaşık 150-220 derece arasındaki sıcaklıklarda işlenen malzeme sıcak bir hamur haline geliyor ve ardından kalıplara preslenerek döşeme bloklarına dönüştürülüyor. Kullanılan plastik-kum oranının ise projenin türüne göre değiştirildiği belirtiliyor.

Şirketin kurucusu Boateng, ürünlerin çatlamaya karşı dayanıklı olduğunu, yüzeyde yeşil küf oluşmadığını ve renklerinin kolayca solmadığını belirtiyor. Üretilen malzemelerin konut çevrelerinde, kaldırımlarda ve çeşitli kamusal alanlarda kullanıldığı aktarılıyor.

BETON BLOKLARDAN DAHA UCUZ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Yöntemin dikkat çeken taraflarından biri de maliyet. Boateng'in Quartz Africa'ya yaptığı açıklamaya göre Nelplast'ın bir bloğunun maliyeti yaklaşık 1 dolar, geleneksel beton blokların ortalama maliyeti ise yaklaşık 1,50 dolar. Daha önce IPS'e yaptığı açıklamada da plastik bazlı döşemelerin çimento alternatiflerinden yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olduğunu belirtmişti.

Bu model aynı zamanda plastik toplayıcıları için ekonomik bir gelir kaynağı oluşturuyor. Şirkete plastik satan 500'den fazla atık toplayıcının bulunduğu ve bunların yaklaşık yüzde 60'ının kadın olduğu aktarılıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ EN BÜYÜK SORUN

Plastik atıkların miktarı fazla olsa da şirketin karşılaştığı temel sorun üretim kapasitesi. Quartz Africa'nın aktardığı eski bir veriye göre tesiste günde yaklaşık 800 kilogram plastik kullanılarak 200 blok üretilebiliyordu. Bu miktarın talebi karşılamak için yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Üretim kapasitesini artırmak için daha fazla makineye ihtiyaç duyuluyor. Bazı makine parçalarının ithal edilmesi ve pahalı olması da süreci zorlaştırıyor. Daha önce günlük üretimin yaklaşık 15 bin bloğa çıkarılması için ekipman desteği verilmesinin planlandığı ancak bu hedefin gerçekleşmediği aktarılıyor.