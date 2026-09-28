iPhone 18 Pro’da Red Dead Redemption 2 çalıştırdı! GTA 5 ve Fallout 4’ü de gösterdi

Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi bilgisayar oyunları iPhone’da çalışabilir mi? Geliştirici Will Faust’un Madeira adlı projesi, bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Windows oyunlarını iOS’ta çalıştırmak için geliştirilen sistemin son denemelerinde Red Dead Redemption 2, iPhone 18 Pro üzerinde cihazın kendi donanımıyla çalıştı.

İlk denemede oyun tek haneli FPS değerlerine düşüyor ve çok sayıda grafik hatası gösteriyordu. Daha yeni sürümlerde ise geliştirici, 720p’ye yakın çözünürlükte yaklaşık 30 FPS’ye ulaştı. Yine de ekrandaki kontrol tuşlarının yerleşimi gibi çözülmesi gereken sorunlar bulunuyor.

Red Dead Redemption 2 is running at 30+ FPS on an iPhone 18 Pro.



No PC, no streaming, fully on-device via Madeira.



x86-64 → arm64 with FEX

Windows → iOS syscalls with Wine

DX12 → Metal with the madeira-d3d12 runtime



What AAA game should we get running next? pic.twitter.com/Lo97xssNW2 — madeira (@madeira_app) September 25, 2026

GTA 5 VE FALLOUT 4 DE ÇALIŞTIRILDI

Faust, GTA 5’in iPhone’da çalışan bir sürümünü de gösterdi.

Proje kapsamında Fallout 4’ün yanı sıra Dead Space, Mirror’s Edge ve Far Cry 3 gibi oyunların da iOS’ta çalıştırıldığı gösterildi. Madeira’nın GitHub sayfasında Thumper ve Ultrakill’in çalışabildiği belirtilirken Marvel Cosmic Invasion’ın oynanış aşamasına ulaştığı, ancak henüz güvenilir biçimde çalışmadığı ifade ediliyor.

MADEIRA NASIL ÇALIŞIYOR?

Madeira, Windows oyunlarını iPhone’a özel sürümlermiş gibi doğrudan açmıyor. Faust’un açıklamasına göre proje; Wine’ın iOS’a uyarlanmış sürümünü, x86-64 komutlarını ARM64’e dönüştüren FEX-Emu’yu ve Direct3D 11 işlemlerini Metal’e çeviren DXMT’yi bir araya getiriyor. Böylece oyunlar, bir bilgisayardan görüntü aktarılmadan iPhone’un üzerinde çalışabiliyor.

Notebookcheck’e göre Madeira için en az A15 Bionic işlemcili iPhone 13 Pro veya daha yeni bir model gerekiyor. Bununla birlikte Red Dead Redemption 2 için gösterilen performans, iPhone 18 Pro üzerinde elde edildi; aynı sonuçların desteklenen tüm telefonlarda alınacağı belirtilmiyor.

Madeira, yüksek performans için JIT desteğine ihtiyaç duyduğundan App Store üzerinden dağıtılamıyor. Uygulamanın iPhone’a manuel olarak yüklenmesi ve JIT’in etkinleştirilmesi gerekiyor. Geliştiriciler, oyun seçeneği olarak GOG’daki DRM’siz sürümlere de işaret ediyor.