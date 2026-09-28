Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone 18 Pro’da Red Dead Redemption 2 çalıştırdı! GTA 5 ve Fallout 4’ü de gösterdi

Geliştirici Will Faust, Windows bilgisayar oyunlarını iPhone’da çalıştırmak için geliştirdiği Madeira ile Red Dead Redemption 2’yi iPhone 18 Pro’da yaklaşık 720p çözünürlükte 30 FPS’ye yakın bir hıza ulaştırdığını gösterdi. Proje henüz geliştirme aşamasında ve oyunlara göre sonuçlar değişiyor.

iPhone 18 Pro’da Red Dead Redemption 2 çalıştırdı! GTA 5 ve Fallout 4’ü de gösterdi
Enes Çırtlık

Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi bilgisayar oyunları iPhone’da çalışabilir mi? Geliştirici Will Faust’un Madeira adlı projesi, bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Windows oyunlarını iOS’ta çalıştırmak için geliştirilen sistemin son denemelerinde Red Dead Redemption 2, iPhone 18 Pro üzerinde cihazın kendi donanımıyla çalıştı.

İlk denemede oyun tek haneli FPS değerlerine düşüyor ve çok sayıda grafik hatası gösteriyordu. Daha yeni sürümlerde ise geliştirici, 720p’ye yakın çözünürlükte yaklaşık 30 FPS’ye ulaştı. Yine de ekrandaki kontrol tuşlarının yerleşimi gibi çözülmesi gereken sorunlar bulunuyor.

GTA 5 VE FALLOUT 4 DE ÇALIŞTIRILDI

Faust, GTA 5’in iPhone’da çalışan bir sürümünü de gösterdi.

Proje kapsamında Fallout 4’ün yanı sıra Dead Space, Mirror’s Edge ve Far Cry 3 gibi oyunların da iOS’ta çalıştırıldığı gösterildi. Madeira’nın GitHub sayfasında Thumper ve Ultrakill’in çalışabildiği belirtilirken Marvel Cosmic Invasion’ın oynanış aşamasına ulaştığı, ancak henüz güvenilir biçimde çalışmadığı ifade ediliyor.

iPhone 18 Pro’da Red Dead Redemption 2 çalıştırdı! GTA 5 ve Fallout 4’ü de gösterdi 1

MADEIRA NASIL ÇALIŞIYOR?

Madeira, Windows oyunlarını iPhone’a özel sürümlermiş gibi doğrudan açmıyor. Faust’un açıklamasına göre proje; Wine’ın iOS’a uyarlanmış sürümünü, x86-64 komutlarını ARM64’e dönüştüren FEX-Emu’yu ve Direct3D 11 işlemlerini Metal’e çeviren DXMT’yi bir araya getiriyor. Böylece oyunlar, bir bilgisayardan görüntü aktarılmadan iPhone’un üzerinde çalışabiliyor.

Notebookcheck’e göre Madeira için en az A15 Bionic işlemcili iPhone 13 Pro veya daha yeni bir model gerekiyor. Bununla birlikte Red Dead Redemption 2 için gösterilen performans, iPhone 18 Pro üzerinde elde edildi; aynı sonuçların desteklenen tüm telefonlarda alınacağı belirtilmiyor.

Madeira, yüksek performans için JIT desteğine ihtiyaç duyduğundan App Store üzerinden dağıtılamıyor. Uygulamanın iPhone’a manuel olarak yüklenmesi ve JIT’in etkinleştirilmesi gerekiyor. Geliştiriciler, oyun seçeneği olarak GOG’daki DRM’siz sürümlere de işaret ediyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8.800 mAh bataryası var! Resmen tanıtıldı8.800 mAh bataryası var! Resmen tanıtıldı
Polis eve baskın yaptı, fayansların altından milyonlar çıktı: Kovayla taşıdılarPolis eve baskın yaptı, fayansların altından milyonlar çıktı: Kovayla taşıdılar

Anahtar Kelimeler:
iPhone 18 Pro Red Dead Redemption 2 GTA 5 Fallout 4
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.