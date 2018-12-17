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Kaldırımda yürüyen çocuğun başına çimento torbası düştü

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

Maldivler’de bir kız, annesiyle kaldırımda yürürken üzerine çimento torbası düşmesi sonucu ağır yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maldivler’de yedi yaşındaki bir kız, annesiyle kaldırımda yürürken üzerine çimento torbası düşmesi üzerine ağır yaralandı. Bangladeşli doktor bir çiftin çocuğu olduğu iddia edilen küçük kız, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı annesiyle birlikte kaldırımda yürürken, inşaatı devam eden bir binanın beşinci katından üzerine çimento torbası düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın kaldırımda, annesinin önünde yürüdüğü sırada, üzerine çimento torbası düşüyor. İlk başta yerde olduğu fark edilmeyen kız, kaldırımdaki bir adamın kendisini kolundan tutup çekmesi sonucu çevredekiler ve annesi tarafından fark ediliyor. Kızını yerde baygın gören anne panikle kızının yanına koşuyor. Bu sırada çevrede olan başka bir adam, kızı kucağına alıp yardım bulmaya çalışıyor.

Belediye Başkanı basına yaptığı açıklamada, küçük kızın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bunun üzerine Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih bölgedeki imar izinlerini askıya alarak, güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesini ve bölgedeki tüm şantiyelerde inceleme başlatılmasını emretti.

(DHA)

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