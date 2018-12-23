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Kalıcı dövmesi olanlar bu habere dikkat! Korkutan uyarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 23.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Demir oksit ile yapılmış kalıcı dövmenin radyolojik inceleme yöntemi olan Manyetik Rezonans (MR) esnasında sağlıklı sonuç almayı zorlaştırdığı bildirildi.

Kalıcı dövmesi olanlar bu habere dikkat! Korkutan uyarı

Cilt altına uygulanan dövme steril ortamda yapılmadığında vücutta enfeksiyonlara neden olurken, içeriğinde yer alabilecek metal tuzları, demir oksit gibi maddeler nedeniyle MR gibi radyolojik görüntüleme alınmasını da zorlaştırıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülker Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövme yaptırırken özellikle içeriğinde yer alacak maddelerin ne olduğunun sorgulanması gerektiği uyarısında bulundu.

Dövmelerin içeriğinde bazı metal tuzları, boyalar gibi çok sayıda madde kullanıldığını ve bu maddelerin deri altına uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Gül, organizmanın bunları "yabancı madde" olarak gördüğünü, bu nedenle uzun vadede yan etkilerin gözlemlendiğini söyledi.

"DÖVME YAPTIRACAKLAR MADDENİN İÇERİĞİNİ ÖĞRENMELİ"

Prof. Dr. Gül, dövme yapılan alanda en sık görülen yan etkinin enfeksiyon olduğunu vurgulayarak, "Bazı maddeler alerjiye neden olabilir. Sedef hastaları dövme yaptırdıklarında dövme yapılan alanda sedefe ait bulgular ortaya çıkabilir." dedi.

Dövmenin içinde yer alan kadminyum, civa, kobalt gibi maddelerin ise uzun zamanda kanserin gelişimine yol açabileceğini vurgulayan Gül, "En çok dikkat edilecek konulardan birisi 'demir oksitle' yapılan dövmelerdir. Demir oksit ile dövme yaptıran kişiler, MR incelemeye girerlerse, bu bir metal olduğu için bir etkileşim ortaya çıkar ve dövme yapılan alanda kızarıklık ve ağrı oluşabilir. En önemlisi manyetik rezonans görüntülemede 'artefakt' adını verdiğimiz lekelenmeler olur. Eğer demir oksit ile geniş bir alana dövme yapıldıysa MR incelemede o alana yapılıyorsa bu lekelenme gerçek görüntüyü bozabilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gül dövmenin vücutta özellikle geniş bir alana yaptırılmaması gerektiği uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti:

"Dövme yaptıracaklar kullanılan maddenin ne olduğunu mutlaka öğrenmeli ve bunu ömür boyu yanlarında taşıyıp hekimlerine bilgi vermeliler. Avrupa'da dövme için kullanılmaması gereken maddeler listelenmiştir. Buna rağmen Avrupa'da yapılan bir ankette, kullanılmaması gereken maddelerin de dövmede kullanıldığı gözlenmiştir. Vücudumuz için yabancı olan maddelerin deri altına uygulanması tıbben çok uygun değildir."

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