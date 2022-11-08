Kalın eş anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalın kelimesi sesteş bir sözcüktür ve dilimizde üç farklı kalın kelimesi bulunur. Üç kalın kelimesi de Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "sayıca çok, kalabalık, yoğun" anlamlarına gelen "kalın" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil kurumuna göre kalın kelimelerinin anlamları şu şekilde verilmiştir:
Kalın (I)
Kalın (II)
Kalın (III)
Birbiri yerine kullanılabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. İçeriği zenginleştirmek adına yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler kullanılabileceği gibi, ufak farklılıklar sebebiyle doğru ifadeyi yakalayabilmek için yakın anlamlılar kullanılabilir. Farklı nesnelerin ölçüsünü işaret ederken kalının eş anlamlısı kelimeleri bulunur. Kalın sesteş bir kelime olduğu için eş anlamlılarını kullanırken de dikkat etmek gerekir. Kalın kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Kalın kelimesi için yukarıda belirtildiği üzere farklı kaynaklarda farklı terimler önerilmiştir. Bu terimler büyük çoğunlukla nesnesine uygun olarak seçilerek kalın anlamını verir. Kalın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: