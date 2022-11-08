Kalın eş anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalın kelimesi sesteş bir sözcüktür ve dilimizde üç farklı kalın kelimesi bulunur. Üç kalın kelimesi de Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "sayıca çok, kalabalık, yoğun" anlamlarına gelen "kalın" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil kurumuna göre kalın kelimelerinin anlamları şu şekilde verilmiştir:

Kalın (I)

Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan

Enli ve gür kaş

Yoğun, akıcılığı az olan

Etli, dolgun

Pes ses

Kalın (II)

Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan

Kalın (III)

Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü.

Kalın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbiri yerine kullanılabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. İçeriği zenginleştirmek adına yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler kullanılabileceği gibi, ufak farklılıklar sebebiyle doğru ifadeyi yakalayabilmek için yakın anlamlılar kullanılabilir. Farklı nesnelerin ölçüsünü işaret ederken kalının eş anlamlısı kelimeleri bulunur. Kalın sesteş bir kelime olduğu için eş anlamlılarını kullanırken de dikkat etmek gerekir. Kalın kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Etli

Ağırlık

Kesif

Yoğun

Kalının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kalın kelimesi için yukarıda belirtildiği üzere farklı kaynaklarda farklı terimler önerilmiştir. Bu terimler büyük çoğunlukla nesnesine uygun olarak seçilerek kalın anlamını verir. Kalın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: