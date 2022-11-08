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Kalın eş anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede isimleri nitelemek için kullanılan çok sayıda sıfat terimine rastlanabilir. Bu terimlerin bir kısmının eş anlamlısı olabildiği gibi bazılarının da yakın anlamlısı mevcuttur ve cümledeki içeriğe bağlı birbirlerinin yerine kullanılabilir. Sesteş olan kalın kelimesi de eş anlamlı kelimelere sahiptir ve bu kelimeler cümlenin anlamına göre kalın yerine geçebilir. Peki, kalın eş anlamlısı nedir?

Kalın eş anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalın kelimesi sesteş bir sözcüktür ve dilimizde üç farklı kalın kelimesi bulunur. Üç kalın kelimesi de Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "sayıca çok, kalabalık, yoğun" anlamlarına gelen "kalın" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil kurumuna göre kalın kelimelerinin anlamları şu şekilde verilmiştir:

Kalın (I)

  • Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan
  • Enli ve gür kaş
  • Yoğun, akıcılığı az olan
  • Etli, dolgun
  • Pes ses

Kalın (II)

  • Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan

Kalın (III)

  • Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü.
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Kalın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbiri yerine kullanılabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. İçeriği zenginleştirmek adına yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler kullanılabileceği gibi, ufak farklılıklar sebebiyle doğru ifadeyi yakalayabilmek için yakın anlamlılar kullanılabilir. Farklı nesnelerin ölçüsünü işaret ederken kalının eş anlamlısı kelimeleri bulunur. Kalın sesteş bir kelime olduğu için eş anlamlılarını kullanırken de dikkat etmek gerekir. Kalın kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Etli
  • Ağırlık
  • Kesif
  • Yoğun
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Kalının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kalın kelimesi için yukarıda belirtildiği üzere farklı kaynaklarda farklı terimler önerilmiştir. Bu terimler büyük çoğunlukla nesnesine uygun olarak seçilerek kalın anlamını verir. Kalın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Akşam yemeğe misafirimiz olacak, hazırlık için marketten etli bir tavuk budu al.
  • Geçen yediğimiz kuru kaysılar epey etliydi güzeldi, diğerleri çok sert oluyor.
  • Yoğun bir sis sarmış gökyüzünü, göz gözü görmüyor.
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