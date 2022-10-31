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Sandalye eş anlamlısı nedir? Sandalye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime zenginliğinin göstergelerinden biri eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılan yazılışları ve okunuşları farklı kelimelerdir. Bu kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Birçok kelimede olduğu gibi sandalye kelimesi de eş anlamlı kelimelere sahiptir. Peki, sandalye kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılırlar?

Sandalye eş anlamlısı nedir? Sandalye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde yer alan anlamdaş kelimeler aynı anlama geldiği için konuşma dilinde ve yazı dilinde kullanmak kelime dağarcığının gelişmesi açısından önemlidir. Türkçede çoğu kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlısı vardır. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de sandalye sözcüğüdür. Sandalyenin eş anlamlısı olan sözcükler hem konuşma hem de yazı dilinde kullanıldığı zaman sandalye ile aynı anlamı içerir.

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Sandalye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Genel olarak eş anlamlı kelimelerin bir tanesi yabancı kökenlidir. Sandalye kelimesi de Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre sandalye kelimesi "arkalıklı olan ve aynı zamanda kolları koyacak yeri bulunmayan bir kişilik oturma eşyası" anlamına gelirken aynı zamanda mecaz anlamda da "makam ve mevki" anlamlarını karşılar. Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sandalyenin eş anlamlıları da cümle içinde sandalye ile aynı anlamı ifade eder. Konuşma dilinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Sandalye kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • İskemle
  • Kürsü

Birbiri ile hem yazılış hem de okunuş yönünden farklı olan bu kelimeler sandalye ile aynı anlama gelir. Hem birbirlerinin hem de sandalyenin yerine cümlede kullanılabilir.

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Sandalyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Daha etkin ve güzel bir konuşma diline sahip olabilmek için eş anlamlı kelimeleri bilmek gerekir. Gerek yazı gerekse konuşma dilinde kullanılan bu kelimeler kelime dağarcığına oldukça faydalıdır. Beyin jimnastiği yapmaya da yardımcı olan anlamdaş kelimelerin daha iyi öğrenilebilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Sandalye eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • O kadar fakirleri ki kaldıkları odada iskemleden başka bir şey yoktu.
  • İç mimara odamı yaptırırken turuncu renkli bir iskemle istediğimi belirttim.
  • Köy evinde bir kaç kürsü ve ortada duran ahşap sehpa dışında hiçbir eşya kalmamış, hepsini fareler kemirmiş.
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