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Kara eş anlamlısı nedir? Kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerin aynı ya da benzer anlama sahip olmaları birbirleri yerine kullanılabilir olmalarını sağlar. Eş anlamlı kelimeleri sesteş kelimelerle karıştırmamak gerekir. Sesteş kelimeler yazılışları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Anlamları farklı olması sebebiyle bu kelimeler birbirleri yerine kullanılamazlar. Eş sesli kelimelerin birbirleri yerine kullanılması cümlede anlam bozulmasına yol açar. Peki, kara kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kara eş anlamlısı nedir? Kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kara kelimesi de eş sesli kelimelere örnek verilebilecek bir terimdir. Bununla birlikte anlamlarının birinde eş anlamlı sözcük de vardır. Dilimizde iki farklı kara kelimesi vardır. Kara (I) kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak" olarak verilmiştir. Kara (II) kelimesinin anlamlarıysa şu şekildedir:

  • En koyu renk, siyah
  • Bu renkte olan
  • Esmer
  • Kötü, uğursuz, sıkıntılı
  • Yüz kızartıcı durum, leke
  • İftira

Zaman zaman kara kelimesinin mecaz anlamda da kullanıldığı görülür. Mecaz anlamda kullanılan kara genellikle olumsuz bir ifade paylaşımı yapılmak istendiğinde tercih edilir. Örneğin kara gün dendiğinde kötü, şanssız, sıkıntılı bir günden bahsedildiği anlaşılır.

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Karanın eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi karanın renk, yüz karartıcı durum ve toprak anlamlarını ifade eden kelimelerdir. Kara eş anlamlısı kelimeler karanın farklı anlamlarını karşıladıkları için cümlenin ve kelimenin bağlamına bakmadan kullanmamak gerekir. Kara eş anlamlısı kelimeler:

  • Leke
  • Siyah
  • Toprak
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Karanın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kara kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Siyah elbisesi ona çok yakışmıştı, modelini çıkartmak için izin isteyeceğim.
  • En kadim geleneklerden birisi yas zamanlarında cenazelerde siyah kıyafetler tercih etmektir.
  • Hem yasın sahibi hem de yasını paylaşmaya gidenler siyah giyinerek üzüntülerini belli ederler.
  • Siyah sandalyeler kırılmış artık yenilerini alma vakti geldi yoksa çok kişi ayakta izleyecek töreni.
  • Saçlarını siyaha boyatmış ama sanki biraz onun rengine koyu kaçmış.
  • Uzun süre denizde kaldıktan sonra toprağa ayağını basınca ağlayacak gibi olmuştu.
  • Vicdanını ne kadar rahatlatmaya çalışsa da üstüne atılan bu leke tüm hayatına mal olmuştu.
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