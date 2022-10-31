Kara eş anlamlısı nedir? Kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kara kelimesi de eş sesli kelimelere örnek verilebilecek bir terimdir. Bununla birlikte anlamlarının birinde eş anlamlı sözcük de vardır. Dilimizde iki farklı kara kelimesi vardır. Kara (I) kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak" olarak verilmiştir. Kara (II) kelimesinin anlamlarıysa şu şekildedir:

En koyu renk, siyah

Bu renkte olan

Esmer

Kötü, uğursuz, sıkıntılı

Yüz kızartıcı durum, leke

İftira

Zaman zaman kara kelimesinin mecaz anlamda da kullanıldığı görülür. Mecaz anlamda kullanılan kara genellikle olumsuz bir ifade paylaşımı yapılmak istendiğinde tercih edilir. Örneğin kara gün dendiğinde kötü, şanssız, sıkıntılı bir günden bahsedildiği anlaşılır.

Karanın eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi karanın renk, yüz karartıcı durum ve toprak anlamlarını ifade eden kelimelerdir. Kara eş anlamlısı kelimeler karanın farklı anlamlarını karşıladıkları için cümlenin ve kelimenin bağlamına bakmadan kullanmamak gerekir. Kara eş anlamlısı kelimeler:

Leke

Siyah

Toprak

Karanın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kara kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: