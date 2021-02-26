Kalın veya ince, ızgarada veya ocakta: Sulu sulu yumuşacık hamburger yapmak için kolları sıvayın

Dışarıdan aldığınız hazır hamburger köftelerini ya da fast food restoranlarında yediğiniz hamburgerleri unutun. Hamburger keyfini eve taşıdık! Enfes köftesi ve bol sosuyla evde sıkça hazırlayabileceğiniz bu pratik tarife bayılacaksınız. Hadi evde hamburger tarifine başlayalım.

HAMBURGER KÖFTESİ MALZEMELERİ

3 kilogram dana kıyma

2 adet soğan

50 gram rende sarımsak

10 gram tuz

HAMBURGER KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Hamburger köftesi yapmak için dana kıyma, soğan suyu, tuz ve sarımsak gereklidir. 10 porsiyonluk bir köfte yapacaksak eğer, 3 kg. dana kıymasından yapabiliriz.

Kıymanın üzerine ilk önce sarımsak sürülür. Her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtılır. Ardından soğan suyu dökülür. 2 adet soğanın suyu rendeden geçirilerek çıkarılabilir. Üzerine tuz serpiştirilir. Tuzu da sürdükten sonra kıymayı yoğurmaya başlayabiliriz.

Kıyma orta yağlı ya da çok yağlı olabilir. İçerisine kuzu ya da dana karıştırılabilir, tek çekim yaptırılabilir. İsteğe bağlı olarak üzerine hardal sürülebilir. Kıymadaki yağlar ezilinceye kadar yoğurmaya devam edilmelidir. İsteğe göre üzerine karabiber serpiştirilebilir.

Yağlar ezildikten sonra kıymaya şekil verilebilir. Şekil elle verilebilir, kalıp kullanılabilir ya da evde yapacak kişiler kavanoz kapakları kullanabilir.

Şekil verdikten sonra tepsiye dizerek yarım saat kadar dolapta dinlendirebilirsiniz. Hamburger köftesi, şekli hemen verdikten sonra ızgaraya ya da tavaya atılırsa dağılabilir veya bozulabilir. Bu yüzden bekletmek gereklidir.

Yarım saat buzdolabında bekletilen köfteler pişirilebilir. Hamburger köftesi yarım saat dinlendirildikten sonra ızgaraya atılır. İlk önce ızgaranın yüksek ateş tarafında iz verilir. Yüksek ateşte çok tutmamak gereklidir, çünkü hamburgerin dışı yanar. İçinin pişmesi için kısık tarafa alınır. Yaklaşık 7 dakikada pişer.

Hamburger piştikten sonra içini çeşitli malzemelerle süsleyebiliriz. Marul, turşu, domates, soğan ve kaşar konulabilir.

HAMBURGER EKMEĞİ NASIL OLMALIDIR?

HANGİ SOSLARI KULLANABİLİRİZ?

Kullanılabilecek hamburger sosları, ketçap, hardal, barbekü sos, mayonez, çıtır soğan, mantar, karamelize soğan, rokfor peynirli sos kullanılabilir. Tatlı ekşi acı sos, soğan reçeli de kullanılabilecek soslar arasındadır.

Soslar arasında uyum önemlidir. Karamelize soğan ve mantarı birlikte kullanılabilir. Karamelize soğan ve rokfor peynirli sos da bir arada olabilir. Tatlı ekçi acı sos ile soğan reçeli kullanılırsa iyi bir uyum sağlamaz. Soğan reçeli tek başına konulabilir.

Çıtır soğan bütün soslar içerisine konulabilir. Bunların seçimi tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.



