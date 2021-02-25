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Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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En çok sevdiğimiz yiyeceklerden biri olan patates evde kim çıtır çıtır yapmak istemez ki? Zaten tadına doyamadığımız patates kızartması hele bir de çıtır çıtır olursa hiç dayanamayız. Birkaç püf noktasıyla artık siz de çıtır çıtır patates yapabileceksiniz. Sizin için hazırladığımız bu tarifi bu kez yağda değil fırında yapıyoruz. İşte sarımsağı baharatı bol çıtır patates tarifi.

Ünlü fast food zincilerinden aldığımız baharatlı ve çıtır çıtır patatesleri evde yapmak hayal değil. Yemekten usanmayacağımız bu lezzeti yapmaksa çok kolay. İşte fırında çıtır patates için izleyeceğiniz adımlar.

MALZEMELER

  • 1 kg elma dilimi kesilmiş patates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz, sarımsak tozu, karışık baharat
  • 1/2 su bardağı rende parmesan
  • Göz kararı ketçap

(10 Kişilik - 35 dakika)

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YAPILIŞI

  • Derin bir kabın içinde tüm baharatları karıştırın. Zeytinyağını da ilave edin ve karıştırın.
  • Elma dilimi patatesleri de ilave ederek iyice karıştırın.
  • Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine patatesleri dökün ve kalan sosu da üzerlerine dökün.
  • Rende parmesanları üzerine serpin ve 200 derecede ısınmış fırında 25 dakika kadar pişirin.

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ÇITIR PATATESİN PÜF NOKTALARI

  • Çıtır patates için ilk adım patates seçimidir. Taze, yeşermemiş, yumuşak olmayan patatesleri seçerek işe başlayabilirsiniz.
  • Patatesleri doğradıktan sonra çıtır olabilmesi için mümkün olduğunca nişastalarını salmalarını beklemelisiniz. Nişastalarını salması için patatesleri soğuk suyun içine atabilirsiniz. Aynı zamanda suyun soğukluğunu arttırmak için buz ve birkaç damla sirke ile destekleyebilirsiniz.
  • Daha çıtır patatesler için diğer bir yöntem ise; soda ve tuzdur. Patatesleri doğradıktan sonra maden suyu ve tuz karışımın içine atarak 30 dakika bekletin. Bu süre içerisinde patateslerin sertleşmeye başladığını görebilirsiniz.
  • Hazır halde satılan dondurulmuş patateslerin kızartıldığında daha çıtır olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle patatesleri doğradıktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurarak derin dondurucuya konulabilir. Dondurulan patatesler derin dondurucudan çıkarttıktan sonra
  • kızgın yağa atarak kızartabilirsiniz.
  • Sirkeli su ve maden suyunda bekletilen patatesler mutlaka havlu ve peçete yardımıyla kurulanmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
patates kızartması tarifi,
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