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Kalinic, Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Açıklandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 22:00 | Son Güncelleme

Nikola Kalinic, Beşiktaş forması giymeyi kabul etti. Fenerbahçe'nin teklifine ise ret cevabı verdi.

Kalinic, Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Açıklandı!

Beşiktaş, 32 yaşındaki Hırvat golcü Nikola Kalinic için anlaşma sağlamaya çok yakın...La Razon'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Kalinic'in kiralanması için Beşiktaş'tan bu sezon ücret talep etmedi ancak gelecek yıl için zorunlu satın alma opsiyonunun 1.5 milyon euro olmasını talep etti.Beşiktaş ise bu rakamın 1 milyon euro'ya inmesini talep etti.

MAAŞ KONUSUNDA TEKLİF & TALEP

Görüşmelerdeki ikinci nokta ise Nikola Kalinic'in maaşıydı. Beşiktaş, Nikola Kalinic'in maaşının 1 milyon euro'luk kısmını ödemeyi önerdi. Atletico cephesi ise 2.5 milyon euroluk maaşın tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi gerektiğini iletti.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ!

Fenerbahçe'nin Nikola Kalinic için yaptığı teklifi yıldız golcü reddetti. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında oynamayamayacak olmasını gerekçe gösteren Kalinic, teklifi reddetti.

KALINIC, BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ

Beşiktaş'ın Nikola Kalinic'in transferinden vazgeçmediği ve Atletico Madrid ile ikinci bir görüşme için sözleştiği kaydedildi.Nikola Kalinic'in Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve kulüplerden gelecek haberi beklediği bilgisi de verildi.

ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ DOĞRULADI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ, "Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek. Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz değil" diye konuştu.

RIDVAN DİLMEN DE DUYURDU

Dilmen, yaptığı açıklamada "Sergen Hoca, Josef ile anlaştık, Kalinic'i alıyoruz dedi. Sangare'yi de istiyorlarmış" ifadelerini kullandı.


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