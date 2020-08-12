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Kaliteli sözler: Kalitesi ile etkileyecek sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kullandığınız sözler ile insanları hem etkilemek hem de uzun uzun düşündürmek ister misiniz? Birbirinden kaliteli sözler ile artık bunu yapmanız çok kolay olacak.

Kaliteli sözler: Kalitesi ile etkileyecek sözler

İçindekiler

  • En Kaliteli Sözler
  • Kısa Kaliteli Sözler
  • Kaliteli Aşk Sözleri
  • Kaliteli Bilinmeyen Sözler

Kullandığınız sözler ne kadar kaliteli olursa, insanların gözündeki değeriniz de o kadar artacaktır. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebileceğinizden eminiz. Sizin için listelediğimiz kaliteli sözler ile artık siz de kalitenizden söz ettireceksiniz. Buyurun başlayalım.

En Kaliteli Sözler

Söylediğinizde büyük yankı uyandırmasını istediğiniz sözler arıyorsanız doğru yerdesiniz. En kaliteli sözler ile girdiğiniz ortamlarda herkesin dikkati üzerinizde olacak.

  • Paran olmadan da bir şeyler almak istiyorsan; edep al, gönül al, öğüt al.

  • Zengin bir kalp, ucuz bir ceketin altında olabilir. Görünüşe göre hüküm vermeyin.

  • Nasıl oluyor da insan aynı şeye defalarca ağlayabiliyor, aynı şakaya defalarca gülmezken?

  • Kırdığın kalbin sahibine iyi bak, yolun bir gün muhakkak onun yoluyla tekrar kesişecektir.

  • Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir ama bazıları kendinde bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir.

  • Bazen insan problemin kendinden kaynaklandığını görmez. En acıklısı budur hayatta.

  • Kitaplar aldım kendime, en iyi dostlarımı raflara dizdim sonra.

  • Susuyorsam, sustuğum yerlere bakın. Sustuğum yerlerden tanıyın beni.

  • Olduğun kişi olduğunda gidecekler ama sen asıl o zaman kazanmış olacaksın.

  • Fırtınanın geçmesini bekleyen insanların hayatları pişmanlıklarla doludur. İnsan bazen yağmurda dans edebilmeli.

  • İyi insanlar belki de iki yüzlüdür, içleri acısa bile gülerler.

  • Düşünmekte, davranmakta zordur ama en zoru, insanın düşündüğü gibi davranabilmesidir.

  • Zayıf insanlar affetmek yerine kin tutarlar. Kinleri onları yakar kavurur ve kül olurlar.

  • Hatasız insan aramamalı insan. Arayan hata yapanda mahcubiyet arasın.

  • Yaşamdan zevk mi almak istiyorsun? Yapamazsın diyenlere inat yap.

  • İnsanın aklında düşünceler çoğaldıkça, can sıkıntısı da çoğalır.

  • Vicdanının kılavuzluğuna kendini bırak, seni doğruya götürecek olan odur.

  • Kaybetmeyi sevmiyorum yüzünü kazandıklarına dön, tutunabileceğin tek dal onlar.

  • Kaç kez yenildiğin önemli değildir bu hayatta. Yeniden doğrulabildiysen yenilgilerin önemi yoktur.

  • Bazı gerçekler, bazı yalanlardan daha çok acıtır.

  • Olmadığı zamanlarda bile birine sadık kalmayı her yürek beceremez.

  • İnsanların baktığı şey senin dalgalarla verdiğin mücadele değildir, insanlar gemiyi limana getirip getirmediğine bakarlar.

  • İnsan insanın duasına muhtaçtır.

  • İnsanın ruhundaki yaralar sevgisizlikten meydana gelir. Tek ilaç şefkattir ruhu yaralı olana.

  • Bilgili biriysen, bilgine yaraşır şekilde davran. Ne kadar okuduğun ile değil davranışların ile konuşulursun.

  • Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.

  • İnsan kalbi kırıldığında küser, eğer yanmışsa yüreği ve artık affedemiyorsa işte o zamanda susar.

  • Her hatıra insana ıstırap verir. İster güzel ister acıklı olsun her anı bir parça acıdır.

  • Gözlerini aç ve insanlara bak. Hepsinin bir hikayesi olduğunu göreceksin.

  • Sana engel olmaya çalışıyorlar çünkü başaracağından korkuyorlar.

    • Kısa Kaliteli Sözler

    Çok az kelimeyle bile birbirinden kaliteli sözler söyleyebilirsiniz.

    • Nerede yaşıyorsan orası olursun, yaşadığın yer kalbine bulaşır.

    • Bazen huzura kavuşmak için hiçbir şey hissetmemek gerekir.

    • Mutluluk yaşadığın hayatla ilgili değildir, hayata olan bakış açın ile ilgilidir.

    • Sonunda sadece ruhundaki güzelliği gören seninle kalır.

    • Gün gelir yine açılır gönlünün çiçekleri.

  • Bir insan ne istediğini bilmiyorsa kendini ziyan eder. En büyük zarar belirsizliktedir.

  • Duymak istiyorsan sessiz ol.

  • Her ağlayan güçsüz değildir bazen, her gülenin mutlu olmadığı gibi.

  • Vazgeçin, bazen vazgeçmek en büyük kazançtır.

  • Her tuğladan duvar olmuyor, sırtınızı yaslayınca anlarsınız.

  • Planlar için ne kısa bir hayat.

  • Dillerde zehirlidir, sözler bazen öldürür insanı.

    • Kaliteli Aşk Sözleri

    Kaliteli aşk sözleri ile aşkınızı en güzel şekilde dile getirebilirsiniz.

    • Daha iyi olanı değil, sana kendini iyi hissettireni seçmelisin.

    • Bir insan birisini seviyorsa olduğu gibi sever, olmasını istediği gibi değil.

    • Seni seviyorum ama sevmekten değil bunu sana söylemekten vazgeçiyorum.

    • Derin bir nefes al, aç müziğin sesini ve birlikte sonsuz hayallere dalalım.

    • Aradığını bulmak önemli değil, önemli olan bulduğunun kıymetini bilmek.

    • Gözlerinde sonsuz galaksiler var.

    • Herkese çöl olur topraklarım, sana çiçek bahçesi.

    • Göz gördüğünü sevmez, sevdiğini görür.

    • Özlüyorum seni, bir kuşun uçmaya hasret kalması gibi.

    • Gözlerine bakarken bile utanırdım, öyle masum severdim seni.

    • Bazen sadece özlersin ve özledikçe daha çok seversin.

  • Başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir şekilde tut ellerimi.

  • Ruhunun ruhuma dokunmuşluğu var.

  • Bir ayrılık var, bir türlü ayrılamadığım.

  • Dünleri unutur, mesafeleri aşar ve elbet bir gün buluşuruz sevgilim.

  • Belki dünyanın sonu değilsin ama sen benim solumdasın.

    • Kaliteli Bilinmeyen Sözler

    Kaliteli bilinmeyen sözler ile herkesin sizi dinlemesini sağlayabilirsiniz.

    • Kader bazen yolun tamamıdır, bazen yol ayrımıdır.

    • Sebeplerimi bilmiyorsunuz, nedenlerimi bilmiyorsunuz ama beni çok kolay yargılayabiliyorsunuz.

    • Güvenmediğin birini sevemezsin bu yüzden güvenmek sevmekten çok daha önemlidir.

    • Mutlu olmak istiyorsun ama gözünün önündeki güzellikleri göremiyorsun.

    • Kaldıramayacağın yükleri yüklenmeyeceksin. Yükünü en iyi şekilde taşı yeter.

    • Kaderdir hepsi. Bir adım ileri, bir adım geri gidersin sen sadece.

    • Zordur ve bazen sadece zor olduğu için istersin.

    • Alıştığın kişiyi kaybettiğinde herkes gitmiş gibi hissedersin.

    • Doğru zamanı yanlış insanlarla harcamak, kişinin kendine yaptığı en büyük haksızlıktır.

    • Savaşlardan galip çıkanlar; en güçlü olanlar değil, asla pes etmeyenlerdir.

    • İhtiyacın olan bütün güce sahipsin. Toparlan ve savaşa devam et.
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