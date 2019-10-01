Kalitesiz uyku neden olur? Uykusuzluk sorununu çözmek için ne yapmalı?

Uyku günlük yenilenmenin temel bir etmenidir. Yetişkinlerin çoğunluğunun yorgunluk semptomlarını azaltması ve sağlığını koruması için 7-9 saat arasında süren kaliteli bir uyku döngüsüne ihtiyacı vardır. Düşük kaliteli uyku ile mücadele eden milyonlarca kişiden biriyseniz, hayatınızdaki bu probleme nelerin sebep olduğunu öğrenmelisiniz.
Kalitesiz uykunun nedeni şunlar olabilir:
• Yetersiz Beslenme
• Kafein ve Diğer Uyarıcılar
• Stres
• Geç Saatlere Kadar Ayakta Kalma
• Aşırı Alkol Tüketimi
• Belirli İlaçlar ve Takviyeler
• Hormon Dengesizliği
• Travma
• Adrenal Yorgunluk
• Akut veya Kronik Ağrı
• Uyku Apnesi
• Sindirim Problemleri
• Aile Hayatındaki Birtakım Problemler
Sizi kaliteli uykudan uzak tutan sorunlar üstesinden gelinemez görünebilir. Ancak, yalnızca kendi sağlığınız ve iyiliğiniz için değil, hayatınızdaki diğer insanların iyiliği içinde bu sorunların üstesinden gelmeniz gerekmektedir. Bu, aileniz ve sevdikleriniz için oldukça önemlidir. Uzun vadede yorgunluğunuzun azaldığını, sağlık durumunuzun daha iyiye gittiğini ve daha mutlu ilişkiler kurduğunuzu göreceksiniz.
Aslında hepimiz yeterli süre ve kalitede uyku uyumanın ne kadar önemli olduğunu iyi biliyor fakat uygulamıyoruz. Bu nedenle buna engel olan alışkanlıkları değiştirmek için düzenli bir çaba göstermeliyiz.
Örneğin:
• Kafein gibi uyarıcıların miktarını azaltmalıyız.
• Tablet, dizüstü bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazları yatak odasının dışında tutmalıyız.
• Yatak odasını karanlık ve serin tutmalıyız.
• 8 saatlik uyku düzeni rutinine mümkün olduğu kadar bağlı kalmalıyız.
Uykuya Daha Hızlı Geçmenizi Sağlayacak Doğal Yöntemler
• Günlük tutma, okuma veya meditasyon gibi rahatlama tekniklerini kullanın.
• Epsom tuzu içeren ılık banyo, kas sertliğini ve yorgunluğu yatıştırır ve zihni rahatlatır.
• Günlük vitamin rejiminizin yaklaşık 300-400 mg'lik bir kısmını magnezyum takviyesi yapın. Magnezyum gevşemeyi teşvik eder ve kas ağrısını hafifletir.
• Lavanta ve buhur gibi esansiyel yağları kullanmak için her gün birkaç dakika ayırın.
• Yatmadan hemen önce şekerli veya karbonhidrat oranı yüksek gıdalar tüketmeyin. Şeker yüklemesi sizi uykunuzdan alıkoyabilir ve saatlerde yatakta dönebilirsiniz.
• Kafein tüketimini sadece sabah saatlerinde ve az miktarda yapın.
• Elektronik cihazlarınızı yatmadan en az iki saat önce kapatın. Mavi ışığa maruz kalmanın melatonin seviyesini etkilediği ve uykuya geçmek için engel oluşturduğu kanıtlanmıştır.
Önümüzdeki hafta duygusal stresin yorgunluk hissi üzerindeki etkilerine değineceğim.
Sağlıklı Günler Dilerim :)
Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
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