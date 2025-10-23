Kalkıştan saniyeler sonra uçak yere çakıldı! Alev topuna döndü! O anlar kamerada...

Venezuela'nın Táchira eyaletindeki Paramillo Havaalanı’ndan kalkış yapan Piper Cheyenne tipi küçük uçak, yere çakıldı.

Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yerel gazete, El Nacional'ın haberine göre hayatını kaybedenlerin kimlikleri Toni Bortone ve Juan Maldonado olarak belirlendi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay anına ait şok edici görüntülerde, uçağın kalkış öncesinde yana yatıp dengesini kaybettiği ve kısa süre sonra patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor. İlk incelemelere göre pilotun, lastiğin patlaması sonucu uçağın kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında uçağın, hükümetin 'lojistik faaliyetleri' kapsamında kullanıldığı açıklandı.