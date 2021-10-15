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Kalori hesaplayanların imdadına yetiştik! Sağlıklı bir sebze kızartması tarifi

15.10.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmez tarifi olan kızartmanın o muhteşem tadı hepimizin malumu. Siz de bu lezzetten vazgeçemiyor ama kilo almaktan da çekiniyorsanız, bu tarifimiz tam da size göre. Bu sefer sebzeleri kızartmak yerine fırınlıyoruz. Böylece sağlıklı bir lezzet elde ediyoruz, sosu da cabası İşte kolayca hazırlanabilen ve sağlıklı kızartma tarifiniz hazır.

Kalori hesaplayanların imdadına yetiştik! Sağlıklı bir sebze kızartması tarifi

Birçok insanın tariflerde yaşadığı problem, gerekli malzemeleri temin edememek. Bu tarifte buna dikkat ederek hemen herkesin evinde rahatlıkla tüketebildiği ürünleri bir araya getirmeye gayret ettik. Böylece hem ekonominize hem de sağlığınıza zarar vermeyecek bir tarif ortaya çıktı. Üstelik her mevsimde hazırlayabilirsiniz! İşte detaylar...

FIRINDA SEBZE KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan

  • 2 adet kabak

  • 5 adet yeşil biber

  • 5 adet kırmızı biber

  • 2 adet patates

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 2 adet havuç

  • 1.5 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

SOS İÇİN

  • 1 kase yoğurt

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kuru nane

ÜZERİNE

  • Yarım yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Tüm sebzeleri yıkadıktan sonra patlıcanları biraz diri kalacak şekilde küp küp doğrayın. Doğradığınız patlıcanları bir süre tuzlu suda bekletin.

  • Kabak ve patatesleri de aynı şekilde küp küp doğrayın.

  • Biberleri büyüklüklerine göre dörde veya beşe bölün.

  • Aynı şekilde soğanı da dörde veya beşe bölün.

  • Havuçları soyduktan sonra biraz ince olacak şekilde doğrayın.

  • Tüm sebzeleri tuz ve zeytinyağıyla harmanlayın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine alın.

  • Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

  • Piştikten sonra sebzeleri soğumaya bırakın.

  • Sosu için 1 kase yoğurdun içine zeytinyağı, kimyon, kekik, karabiber, kırmızı biber, kuru nane ve tuz ekleyip karıştırın.

  • Küçük bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını boşaltın. Yağ eridikten sonra 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edin.

  • Soğuyan sebzeleri servis edeceğiniz kaba boşaltın.

  • Üzerine hazırladığınız yoğurdu ekleyin.

  • En üstüneyse yağda yaktığınız pul biberi ekleyin. İstediğiniz şekilde sunum yapmak size kalmış. Afiyet olsun!

Püf Noktası: Sebzelerin çok kurumaması için kendi fırınınızı göz önünde bulundurarak pişirmenizi tavsiye ederiz. Üzerindeki sosu damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz domatesli veya sarımsaklı bir sos hazırlayabilir veya sade şekilde tercih edebilirsiniz.

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