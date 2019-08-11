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Kalp damarları ters olan Leo bebek İstanbul'a getirildi

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YAŞAM  | 11.08.2019 00:25 | Son Güncelleme

İzmir'de, doğumunun ardından kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Leo bebek ameliyat edilmek üzere İstanbul'a getirildi.

İzmir Konak'ta özel bir hastanede sezaryanla dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde dudağında morarmalar fark edildi. Kalbinde sorun olabileceği ihtimali üzerine Leo bebek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KALP DAMARLARI TERS

Burada yapılan muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Leo bebek için baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilerden yardım istedi.

HALUK LEVENT VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Ailenin yardım çağırısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

Leo bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulans ile saat 22.30 sıralarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan Leo bebeğin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyata alınacağı öğrenildi. Leo bebeğin ailesi, İstanbul'a gelmek üzere İzmir'den yola çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir haluk levent ahbap

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