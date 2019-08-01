Kalp hastalarına yaz için 6 önemli uyarı

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan “Kalp hastalarının yazın dikkat etmesi gereken çok önemli kurallar var. Kan sulandırıcılardan idrar söktürücülere dek yaz mevsiminde ilaç dozlarının yeniden ayarlanması da o kurallardan biri” diyor. Doç. Dr. Alper Özkan, kalp hastalarına 6 yaz önerisini sıraladı, önemli uyarılarda bulundu. GÜNDE 2-2,5 LİTRE SU İÇİN Aşırı sıcaklarda sıvı kaybına karşı en az 8-10 bardak yani yaklaşık 2-2,5 litre su için. Su içmek için susamayı beklemeyin. Çünkü yapılan çalışmalar az su içenlerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Vücut susuz kaldığında damarlar büzüşerek, böbreklerimiz de sıvı tutarak tansiyonu dengelemeye çalışıyor. Bu nedenle, sıcak havalarda tansiyon ilacı kullanan hastalarda tansiyon değerlerinde aşırı iniş ve çıkışlar yaşanıyor; kan koyulaşırken, tansiyon dengesizliğine bağlı olarak felç riski artıyor. Bu nedenle gün içerisine yayarak düzenli su içilmesi önemli. Gazlı içecekler, meyve suları ve sıvı kaybını artıran alkol ve kafeinden uzak durun.

İLACINIZIN DOZU İÇİN DOKTORA BAŞVURUN Aşırı sıcak ve nem vücut metabolizmasını etkilediği için ilaçların etkinliklerinde de farklılıklara yol açabiliyor. Sıcakların da etkisi ile genişleyen damarlar ve sıvı kayıpları tansiyonda düşme, kalp hızında artışa yol açıyor. Bu sebeple, aynı dozda alınan ilaçlar örneğin tansiyonda ve nabızda daha fazla düşmelere neden olabiliyor. Özellikle idrar söktürücü ilaçlar sıvı kaybını ve beraberinde sodyum, potasyum gibi mineral kaybını da artırdığından kişi sıcak çarpmasına çok daha fazla yatkın oluyor. Bu tür ilaçlarınızı mutlaka doktor kontrolünde kullanın; ilaçlarınızın dozunu da doktor nezaretinde yeniden ayarlanmasına özen gösterin. BU SAATLERE DİKKAT EDİN Öğle saatlerinde yakıcı güneş ve aşırı sıcaklar kalp hastaları için büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle özellikle 10:00-16:00 arası kapalı ve serin ortamlarda bulunun; mümkünse bu saatlerde dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa da sabah erken ve akşamüzeri saatleri tercih edin. Keten gibi gevşek dokumalı kumaşlardan yapılmış bol ve açık renk giysiler tercih edin ve mutlaka şapka takın.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN Yemek yedikten hemen sonra vücudumuzdaki kanın önemli bir kısmı sindirim sistemiyle ilgili organlara yöneliyor. Bu nedenle, sıcak havalarda, sindirimi kolay olan gıdalar tüketilmeli ki dolaşımdaki kanın çoğu sindirim için kullanılmasın. Zeytinyağlı gıdalar, sebzeler ve meyvelerin sindirimi nispeten daha kolay oluyor. Bunun dışında, soğuk olarak hazırlanan ve tüketilen çorbalar da vücut ısının düşürülmesine katkıda bulunabiliyor. Pişirme usulü olarak da haşlama, buğulama ve ızgara yöntemleri tercih edin. HAREKETSİZ KALMAYIN Kalp sağlığının korunmasında düzenli egzersiz yapılması son derece önemli fakat sıcak havalarda ciddi sıvı kayıplarına yol açacak ağır egzersizlerden kaçının. Serin havalarda yapılan egzersiz ile kıyaslandığında sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersiz sırasında kalbimiz 2-4 kat daha fazla yoruluyor. Pamuklu ve hafif kıyafetler giyerek, sıvı alımını ihmal etmeden spor yapılması önemli. Aksi takdirde vücut için gerekli sodyum, potasyum gibi önemli tuzların kaybına, halsizlik yorgunluk ve kramplara yol açabilir.