SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Kalp krizini atlattı, Manchester United'a transfer oldu! Christian Eriksen mucizeyi gerçekleştirdi...

Kalp krizini atlattı, Manchester United'a transfer oldu! Christian Eriksen mucizeyi gerçekleştirdi...

15.07.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla Finlandiya'ya karşı oynanan maçta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 6 ay sahalardan uzak kalan Christian Eriksen, Inter'in sözleşmesini feshetmesinin ardından bu yılın başında Brentford'a transfer olmuştu. Manchester United, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Kalp krizini atlattı, Manchester United'a transfer oldu! Christian Eriksen mucizeyi gerçekleştirdi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Brentford'a transfer olan ve EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez burada sahaya çıkan Christian Eriksen, büyük bir transfere imza attı.

MANCHESTER UNITED'A İMZA ATTI

YBQ4J6HGOFONZCZSBYL3HS6WOA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.

SÖZLEŞMESİ: 3 YIL

3FY3X3F52JPO7PJ25BHJVWK67I

Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

PB55NLYMBBN6VBLG4EFV7YOW2E

Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı. Hakkında 'Futbol oynaması zor' iddiaları çıkan başarılı oyuncu, yeşil zemine geri dönmüştü.

BRENTFORD'A 6 AYLIĞINA GİTMİŞTİ

55KKB6GJWNIFTEEDS2EIWFYAEA

Inter; o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaka değil gerçek! Aynı takımda buluşuyorlar! Şaka değil gerçek! Aynı takımda buluşuyorlar!
Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...
Galatasaray idmanında kavga çıktı! Olay...Galatasaray idmanında kavga çıktı! Olay...
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United brentford son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

Fenerbahçe adeta para basıyor!

Fenerbahçe adeta para basıyor!

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Bu ilginç penaltı atışı dün gece yaşandı! O anlara maçın spikeri bile şaşırdı

Bu ilginç penaltı atışı dün gece yaşandı! O anlara maçın spikeri bile şaşırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.