Kalp krizini atlattı, Manchester United'a transfer oldu! Christian Eriksen mucizeyi gerçekleştirdi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Brentford'a transfer olan ve EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez burada sahaya çıkan Christian Eriksen, büyük bir transfere imza attı.

MANCHESTER UNITED'A İMZA ATTI

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i transfer etti.

SÖZLEŞMESİ: 3 YIL

Manchester United Kulübü, Brentford'dan ayrılan ve serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Eriksen, 2020 Avrupa Şampiyonası maçında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi süreci yaşayan Eriksen, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı. Hakkında 'Futbol oynaması zor' iddiaları çıkan başarılı oyuncu, yeşil zemine geri dönmüştü.

BRENTFORD'A 6 AYLIĞINA GİTMİŞTİ

Inter; o dönem kadrosunda bulunan Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshederken, tecrübeli orta saha oyuncusu, bu yılın başında ise 6 aylığına Brentford ile anlaşmıştı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan 30 yaşındaki Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı.

Premier Lig kariyerinde şu ana kadar 237 maça çıkan Eriksen, 52 gol ve 71 asistlik performans sergiledi.

