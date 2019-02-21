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Kalp sağlığı midede başlar

Prof. Dr. Ali Civelek Prof. Dr. Ali Civelek
SAĞLIK  | 21.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Yanlış beslenme, kalp ve damar hastalıklarının en önemli ve en sık görülen nedenleri arasında yer alır. Özellikle son yıllarda dünyada obezitenin artması ile beraber kalp ve damar hastalıklarında da ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

Kalp sağlığı midede başlar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp sağlığı ve beslenme ilişkisine değindi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Civelek, kalp sağlığımızı korumak için neler tüketilmeli, nelerden uzak durulmalı konusuna açıklık getirerek tüm püf noktaları bizler için açıkladı.

Yüksek kolesterol, aşırı kilo ve hareketsiz bir yaşam tarzı beraberinde kalp ve damar rahatsızlıklarını da getirir. Günlük hayatta ve beslenme tarzında yapılacak olan ufak değişikliklerle kalp rahatsızlığı riskini önemli ölçüde düşürmek mümkündür.

Özellikle dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, kalp rahatsızlıkları ile ilişkilidir. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz ile vücudun kardiyovasküler sisteminin güçlenmesine ve zinde kalmasına yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞI İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Sağlıklı bir beslenme için ilk olarak tüketilen yağ miktarını sınırlamak gerekir Özellikle az miktarda doymuş yağ tüketmek kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.

Aynı şekilde süt ve süt ürünleri ile beraber et tercihleri de az yağlı ya da yağsız olmalıdır. Bunun için kırmızı et tüketirken koyun veya kuzu eti yerine dana eti tercih etmek yararlı olabilir. Diğer taraftan omega-3 açısından zengin balık tüketimine de ağırlıklı verilmelidir.

Özellikle ton balığı ve somon gibi omega 3 açısından zengin balıkların tüketilmesi kalbiniz için sağlıklı bir seçimdir. Et ve süt ürünlerin yanı sıra meyve ve sebze tüketimine de dikkat etmek gerekmekte özellikle de her şeyi mevsiminde tüketmeye dikkat etmek gerekmektedir.

NELERDEN UZAK DURMALI?

Alkol ve sigara vücut için toksik maddeler içerir ve bu nedenle sadece kalp sağlığı için değil aynı zamanda genel vücut sağlığı için de son derece zararlıdır. Tuz kullanımı, kalp ve damar sağlığı ile tansiyonda başrol oynar.

Vücudun günlük tuz ihtiyacı gün içerisinde tüketilen sebze ve meyvelerden yeteri kadar alınmaktadır. Bu nedenle ekstra tuz alımına ihtiyaç duyulmaz. Yağda kızartılmış gıdalar da uzak durulması gereken gıdalar arasında yerini almaktadır.

Patates ve patlıcan gibi gıdaları yağda kızartmak yerine fırınlamak daha doğru bir tercihtir. Aynı zamanda kırmızı et, tavuk ve balık etini de kızartmak yerine diğer pişirme yöntemleri ile hazırlamak yapılacak en doğru seçim olacaktır.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

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Kalp mide

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