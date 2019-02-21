Kalp sağlığı midede başlar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp sağlığı ve beslenme ilişkisine değindi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Civelek, kalp sağlığımızı korumak için neler tüketilmeli, nelerden uzak durulmalı konusuna açıklık getirerek tüm püf noktaları bizler için açıkladı.

Yüksek kolesterol, aşırı kilo ve hareketsiz bir yaşam tarzı beraberinde kalp ve damar rahatsızlıklarını da getirir. Günlük hayatta ve beslenme tarzında yapılacak olan ufak değişikliklerle kalp rahatsızlığı riskini önemli ölçüde düşürmek mümkündür.

Özellikle dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, kalp rahatsızlıkları ile ilişkilidir. Beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz ile vücudun kardiyovasküler sisteminin güçlenmesine ve zinde kalmasına yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞI İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Sağlıklı bir beslenme için ilk olarak tüketilen yağ miktarını sınırlamak gerekir Özellikle az miktarda doymuş yağ tüketmek kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.

Aynı şekilde süt ve süt ürünleri ile beraber et tercihleri de az yağlı ya da yağsız olmalıdır. Bunun için kırmızı et tüketirken koyun veya kuzu eti yerine dana eti tercih etmek yararlı olabilir. Diğer taraftan omega-3 açısından zengin balık tüketimine de ağırlıklı verilmelidir.