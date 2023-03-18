Kalp sorunu nedeniyle futbolu bırakan Lucas Leiva, gözyaşlarını tutamadı! Görenler duygulandı...

Bir zamanlar Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen ve adını unutulmazlar arasına yazdıran Lucas Leiva'nın yaşadığı kalp problemi nedeniyle tedavi edileceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz aralık ayında takımı Gremio'nun sezon öncesi idmanlarına katılım gösteremeyen Brezilyalı yıldız, hayatının şokunu yaşadı.

FUTBOLA VEDA ETTİ

Yaz aylarında Lazio'dan Gremio'nun yolunu tutan Leiva'nın kalp ritminde bir değişiklik saptandı. Lucas Leiva, Gremio'da bir basın toplantısı düzenleyerek futbola veda ettiğini açıkladı.

"İSTEDİĞİM YERDEYİM AMA İSTEDİĞİM ŞEKİLDE DEĞİL"

Kariyerini istediği şekilde noktalayamadığını gözyaşlarıyla dile getiren Leiva, 'Bu üç ayda ve döndüğümden beri aldığım tüm destek için Grêmio'ya teşekkür etmek istiyorum. Bugün emekliliğimi açıklıyorum. Zor bir dönem oldu ve sanırım bu konu için ilk kez ağlıyorum. Size gerçekten teşekkür etmeliyim. Tüm bu kariyer serüvenim için minnettarım. İstediğim yerde bitiriyorum ama istediğim şekilde değil. Hayatımdaki yeni dönemin parlak bir şekilde başlayacağından eminim. Herkesin sabrı için teşekkürler. Tersine çevirebileceğime dair çok ümidim vardı, öyle olmadı ama sağlığım da her şeyden önce geliyor.' ifadelerini kullandı.

