Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben artık yokum!"

Kalp Yarası 7. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 6. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın 7. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken "Ben artık yokum!" sözleri fragmana damga vurdu.

Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı da kat kat artırdı.

