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Son günlerin en çok konuşulan dizisi! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan sosyal medyaya damga vuran kadın cinayeti konuşması

11.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

atv'de ekrana gelen Kalp Yarası son dönemin en dikkat çeken dizilerinden biri. Antakya'da geçen dizi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolünde Yağmur Tanrısevsin ile birlikte yer alan oynayan Gökhan Alkan, son bölümde yaptığı 'kadın cinayeti' konuşması ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son günlerin en çok konuşulan dizisi! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan sosyal medyaya damga vuran kadın cinayeti konuşması

atv'nin yaz sezonunda başlayan dizisi 'Kalp Yarası' yüksek reytingleri ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında.

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Dizinin başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan yer alıyor.

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Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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Dizinin her bölümünde ayrı bir entrika dönüyor, ama yayınlanan son bölümde dizinin yakışıklı başrolü Ferit yani Gökhan Alkan'ın yaptığı konuşma sosyal medyaya damga vurdu.
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Dizide, Ferit'in abisi Sinan Sancakzade kendilerine ihanet eden Yaman Öztürk'ü camdan atmak istediğini dile getirince Ferit şu cümleleri kuruyor;

"Hatta ben de Hande'yi öldüreyim beni aldattı diye, yarın da gazetelerin üçüncü sayfasında okuruz kendimizi namus cinayeti işlediler diye. Nasıl olsa bu memlekette herkesin birini öldürmek için haklı bir sebebi var, birinin namusu lekelenir, öbürünün evinde yemek pişmez, hakem penaltı vermez, doktor ilaç yazmaz. Canı sıkılan adam vursun, kadın öldürsün. Nasıl erkek olacağız başka değil mi?"


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Anahtar Kelimeler:
Kalp Yarası dizisi
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