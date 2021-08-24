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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı! “Gitmenden korkuyorum”

24.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin çok izlenen dizisi Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında “gitmenden korkuyorum” sözleri damgasını vurdu.

Atv’nin pazartesi günü izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat artırdı. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray gibi isimlerin rol aldığı Kalp Yarası yeni bölüm fragmanına “gitmenden korkuyorum” sözleri damgasını vurdu.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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