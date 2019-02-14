Kalp yetersizliğinin belirtileri nelerdir?

Kalp yetersizliği, kalbin kasılma gücünün azalmasına bağlı olabileceği gibi, esnekliğinin azalmasıyla da gelişebilir. Esnekliği azalan kalp yeterli oranda dolmaz ve yetmezlik meydana gelebilir. Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, bazı ilaçların yan etkileri, virüslere bağlı kalp kası iltihabı, şeker hastalığı, aşırı şişmanlık, böbrek yetersizliği, kansızlık ve tiroid bezinin fazla ya da az çalışması da kalp yetersizliğine neden olabilir.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi, hastalığın hızla yayıldığını ve dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

BAZEN KANSERDEN BİLE BETER…

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 2 milyonun üzerinde insan kalp yetersizliği ile yaşamaktadır. Bu hastaların sağ kalım oranları gerekli tanı ve tedavileri alamadıkları durumlarda bazı kanser türlerinden bile daha kötüdür.

Kalp yetersizliğini tek başına bir hastalık olarak kabul etmek doğru değildir, çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve kalbi etkileyen tüm hastalıkların son basamağıdır. Bütün kalp ve damar hastalarının ölümden önceki son durağıdır. Türkiye’de 35 yaş üzeri erişkin popülasyonunda aşikar kalp yetersizliği görülme oranı yüzde 2.9 olduğunu göstermiştir. Bu rakam, daha genç bir nüfusa sahip olmamıza karşın, batı toplumlarından yüksektir. Ülkemizde ortalama kalp yetersizliği yaşı 60 yaş olup batı toplumlarına göre neredeyse 10 yıl daha erken kalp yetersizliği ile karşılaştığımız söylenebilir.