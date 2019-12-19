Kalp zarı iltihabı nedir? Kalp zarı iltihabı tedavisi nasıl olur? Kalp zarı iltihabı belirtileri

“Göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran her 1.000 kişiden 1’inde bu hastalığa rastlıyoruz. Virüslere dayandığı için enfeksiyonlar arttıkça bu hastalığın görülme sıklığı da artıyor” diyen Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Umut Karabulut, hastalıkla ilgili bilinmeyenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

VİRAL ENFEKSİYONLARA BAĞLI OLARAK GELİŞİYOR

En sık rastlanan belirtisi göğüs ağrısı olan kalp zarı iltihabı, çok büyük oranda viral enfeksiyonlara bağlı olarak gelişiyor. Daha az görülen diğer nedenleri bakteri ve mantar enfeksiyonlarıyla tüberküloz olan bu hastalığın nadir rastlanan sebepleri ise böbrek yetersizliği, guatr, ailesel akdeniz ateşi (FMF), kalp krizi, travma, kalp ameliyatı komplikasyonu, bazı kanserler ve radyasyon tedavisi komplikasyonu olarak sıralanıyor.

SIK ENFEKSİYON GEÇİRENLER RİSK ALTINDA

Hastalığın en sık rastlanan nedeni virüsler olduğu için sık enfeksiyon geçiren (özellikle sık üst solunum yolu enfeksiyonu) kişiler daha büyük risk altında bulunuyor. Ayrıca böbrek yetersizliği, bağ dokusu hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkları olanlar ve kalp hastalığı veya operasyonu geçirmiş olan kişiler de riskli hasta grubunda yer alıyor.