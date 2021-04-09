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Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

09.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve yazar olan Kalust Şalçıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Yakası’ndaki özel bir hastanede COVID-19 tedavisi görüyordu. Tedavi sırasında durumu ağırlaşan Kalust Şalçıoğlu’nun akciğerlerine kadar virüsün ilerlediği açıklandı. Son durumu ile ilgili sosyal medyadan sevenlerine bilgi veren Şalçıoğlu, “bu devasa maske ile akciğerlerimi açıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kalust Şalcıoğlu kimdir? Kalust Şalcıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bir zamanların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın’da Sertaç karakteri ile ekranlara gelen Kalust Şalçıoğlu koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan 42 yaşındaki Şalçıoğlu, geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kalust Şalçıoğlu’nun durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı haberini Kalust, sosyal medya üzerinden yalanladı.

KALUST ŞALÇIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19’a yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu’nun tedavisi hala devam ediyor. Şalçıoğlu, basında yer alan yoğun bakıma kaldırıldığı ile ilgili haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu’nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

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Bugün sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, “Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok” demişti.

KALUST ŞALÇIOĞLU KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği. Oyuncunun sağlık durumu ağırlaşan Şalcıoğlu'nun tedavisine hastanede devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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