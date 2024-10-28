Kameraya anbean yansıdı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mauro Icardi yerde kaldı... Okan Buruk'un hakeme penaltı tepkisi olay yarattı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

MAURO ICARDI YERDE KALDI

Dev derbinin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı topa koşan Mauro Icardi, Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı ve penaltı bekledi.

ARDA KARDEŞLER 'DEVAM' DEDİ

Yaşanan pozisyonun ardından gözler hakem Arda Kardeşler'e çevrildi. Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra herhangi bir izleme tavsiyesi almayınca oyunu yeniden hareketlendirdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in oyunu devam ettirmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, tepkisini gizleyemedi. Oyun başladıktan sonra Buruk, Kardeşler'e yönelik el işareti yaparak "Yine vermedin" diyerek serzenişte bulundu.