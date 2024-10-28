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Kameraya anbean yansıdı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mauro Icardi yerde kaldı... Okan Buruk'un hakeme penaltı tepkisi olay yarattı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 21:08
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda gözler hakem Arda Kardeşler'e çevrildi. Ancak VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemine verdiği tepki dikkat çekti. İşte detaylar...

Kameraya anbean yansıdı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mauro Icardi yerde kaldı... Okan Buruk'un hakeme penaltı tepkisi olay yarattı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

MAURO ICARDI YERDE KALDI

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Dev derbinin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı topa koşan Mauro Icardi, Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı ve penaltı bekledi.

ARDA KARDEŞLER 'DEVAM' DEDİ

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Yaşanan pozisyonun ardından gözler hakem Arda Kardeşler'e çevrildi. Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra herhangi bir izleme tavsiyesi almayınca oyunu yeniden hareketlendirdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

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Maçın hakemi Arda Kardeşler'in oyunu devam ettirmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, tepkisini gizleyemedi. Oyun başladıktan sonra Buruk, Kardeşler'e yönelik el işareti yaparak "Yine vermedin" diyerek serzenişte bulundu.

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Okan Buruk beşiktaş galatasaray
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